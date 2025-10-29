Estados Unidos

Reporte del estado del tiempo en Columbus: probabilidades de lluvia, rachas de viento y temperatura

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Por Armando Montes

La información del estado del
La información del estado del tiempo es importante para planear tu día y evitar contratiempos que puedan afectar tus actividades (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima tiene un papel fundamental en la vida diaria, la vegetación y la fauna silvestre, influenciando actividades y comportamientos tanto humanos como naturales. Su estudio es esencial, ya que la intervención humana ha alterado los patrones naturales, generando cambios impredecibles en las temperaturas y fenómenos meteorológicos, sin importar la estación del año. Estos cambios pueden ser abruptos, afectando la estabilidad de las condiciones que solían ser más predecibles.

Contar con información actualizada sobre el pronóstico del tiempo es útil para evitar sorpresas y estar preparados ante posibles lluvias, vientos intensos o días extremadamente soleados. Estar informado ayuda a prevenir inconvenientes en la rutina diaria, además de permitir una mejor planificación de actividades al aire libre.

Por ello, compartimos el pronóstico del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mantenerse al tanto del estado del tiempo no solo es práctico, sino también necesario, especialmente en tiempos de variabilidad climática tan pronunciada, en los que un cambio de condiciones puede ocurrir de un momento a otro.

Se espera que llueva, principalmente antes de las 7 p.m. El cielo estará nublado y luego se irá despejando gradualmente, con una temperatura mínima alrededor de 39°F (4°C). Habrá un viento del oeste de 10 a 14 mph (16 a 23 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 mph (39 km/h). La probabilidad de precipitación será del 60%.

Cómo estará el clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, el clima será parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 55 grados Fahrenheit (aproximadamente 13 grados Celsius).

Habrá un viento del oeste de 9 a 14 mph (14 a 23 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 mph (40 km/h).

Se espera que las condiciones se mantengan agradables a medida que avance la noche.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del miércoles, 29 de octubre de 2025

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (Reuters)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

