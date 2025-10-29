Estados Unidos

Cuál será el clima de Filadelfia para mañana

Estar al pendiente de las condiciones meteorológicas de las siguientes horas en la ciudad te facilitará tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad de Filadelfia. en Pensilvania, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Pronóstico meteorológico en Filadelfia

Es probable que haya lluvia antes de las 7 p.m., seguida de una posibilidad de chubascos entre las 7 p.m. y las 2 a.m. Durante la primera parte de la noche, el cielo estará nublado, pero se espera una mejora gradual con el paso de las horas. La temperatura mínima rondará los 47 grados. Habrá un viento del sur de 5 a 10 mph que se convertirá en viento del oeste por la noche. La probabilidad de precipitación es del 60%.

Se espera que esta noche sea mayormente soleada, con una temperatura máxima cercana a los 56 grados Fahrenheit (aproximadamente 13 grados Celsius). Habrá un viento del oeste de 10 a 15 mph (16 a 24 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 mph (64 km/h). A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente fresco y agradable.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 29 de octubre a las 5:54 PM Hora de Verano del Este.

Así se comportan las estaciones del año en Filadelfia

El clima en Filadelfia es
El clima en Filadelfia es continental húmedo (AP)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware. Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas. 

Así es como se comporta el clima estación por estación:

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.

Temas Relacionados

ClimaFiladelfiaPensilvaniaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Reporte del clima en Seattle: los reportes del estado del tiempo para el 30 de octubre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Reporte del clima en Seattle:

Reporte del estado del tiempo en Columbus: probabilidades de lluvia, rachas de viento y temperatura

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Reporte del estado del tiempo

Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Corea del Sur para negociar una tregua comercial tras meses de escalada arancelaria

La cumbre tendrá lugar en Busan y busca frenar subidas de impuestos a las importaciones chinas y relajar las restricciones a exportaciones de minerales estratégicos

Donald Trump y Xi Jinping

Estas son las series de moda en Paramount+ Estados Unidos hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Estas son las series de

¿Qué serie o película ver esta noche? “La mano que mece la cuna” lidera el top 15 de Hulu en EEUU

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

¿Qué serie o película ver
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inundaciones en Corrientes: ya son

Inundaciones en Corrientes: ya son más de 100 los evacuados en San Luis del Palmar y habilitan un nuevo refugio

Ford anunció una inversión de USD 170 millones para fabricar la primera pick-up híbrida en Argentina

Rosario: un edificio estaba en obra y una de las paredes se derrumbó sobre la vereda

Un ingeniero informático argentino fue asesinado a balazos en una plaza en la frontera con Bolivia

Receta de ñoquis de zapallo, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo Tribunal de Brasil

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó que el gobernador de Río de Janeiro brinde explicaciones sobre la operación policial más letal de su historia

La dictadura de Nicaragua propuso exonerar del 100% de impuestos a empresas chinas que inviertan en zonas especiales

Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Corea del Sur para negociar una tregua comercial tras meses de escalada arancelaria

John Pizzarelli llega a Buenos Aires para dos recitales con swing, bossa nova y grandes clásicos

El juez Alexandre de Moraes descartó otorgarle una amnistía a Bolsonaro: “No se pacifica un país con impunidad”

TELESHOW
Ámbar de Benedictis publicó los

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale

Marixa Balli contó cuál es su regla de oro en el amor: “No te lo recomiendo”

Eduardo Costantini le declaró su amor a su esposa en vivo: “Si yo no la tuviera a Elina, no existo”

Belén Negri, “La Chilena”, anunció su separación de Tiago PZK: “A veces con el amor no alcanza”

Nazarena Di Serio dio más detalles del episodio de acoso que denunció: “Recibía fotos recortadas de mi familia y amigos”