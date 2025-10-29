Estados Unidos

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 29 de octubre en Ashburn

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Por Ricardo Piña

Los residentes de Ashburn deberán estar al pendiente del pronóstico de este miércoles ante las altas posibilidades de lluvias. (Wikimedia)

La consulta del pronóstico del tiempo es un recurso esencial para proteger tanto la vida como los bienes, ya que el reporte meteorológico permite la emisión de alertas ante fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que posibilita que autoridades y ciudadanos adopten medidas como evacuar áreas de riesgo o reforzar infraestructuras.

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el estado del tiempo durante el día y por la noche?

Tanto en el día como en la noche se espera que las tormentas y las lluvias se presenten en Ashburn este martes. (Wikimedia)
  • Se espera lluvia, principalmente después de las 8 p.m.
  • La temperatura mínima estará alrededor de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius).
  • Habrá un viento del este de 8 a 11 millas por hora (13 a 18 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 millas por hora (34 kilómetros por hora).
  • La probabilidad de precipitación será del 90%.
  • Se espera lluvia y posiblemente una tormenta eléctrica antes del mediodía, luego chubascos y posiblemente otra tormenta eléctrica, principalmente después del mediodía.
  • La temperatura máxima estará cerca de 63°F (17°C).
  • Habrá un viento del este alrededor de 14 millas por hora (22.5 kilómetros por hora) que se convertirá en sur por la tarde.
  • Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 millas por hora (38.6 kilómetros por hora).
  • La probabilidad de precipitación es del 100%. Se anticipan cantidades de lluvia entre tres cuartos y una pulgada (19 a 25 mm) posibles.
  • Esta noche, se espera que continúen las lluvias y las tormentas eléctricas, lo que podría generar condiciones inestables.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 28 de octubre a las 8:35 p. m. EDT.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Las temporadas en que Ashburn registra temperaturas agradables y estabilidad climática para realizar actividades al aire libre

Conoce cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia. (REUTERS/Jonathan Ernst)

En Ashburn, Virginia, la etapa cálida abarca desde finales de mayo hasta mediados de septiembre, periodo en que los días con temperaturas por encima de 26 °C resultan propicios para disfrutar de actividades al aire libre, en especial durante junio y entre principios de agosto y finales de septiembre, considerados los más agradables según evaluaciones turísticas.

El verano, caracterizado por condiciones calurosas y húmedas, alcanza su punto máximo en julio, con temperaturas máximas promedio de 31 °C y mínimas cercanas a 20 °C. A lo largo del año, los registros térmicos oscilan habitualmente entre -3 °C y 31 °C, aunque se han documentado extremos, desde -11 °C hasta valores superiores a 35 °C.

Durante el invierno, que se extiende del 30 de noviembre al 4 de marzo, la región enfrenta episodios de frío intenso y nevadas frecuentes, especialmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 °C y las máximas los 6 °C. En todas las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modulando la percepción ambiental en cada época.

