¿Lluvia y tormenta eléctrica en Reston? Este es el pronóstico del tiempo de este miércoles 29 de octubre

De acuerdo con el reporte meteorológico de EEUU, se esperan altas probabilidades de lluvias y posibles tormentas eléctricas en la ciudad de Virginia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta del pronóstico del tiempo es un recurso esencial para proteger tanto la vida como los bienes, ya que el reporte meteorológico permite la emisión de alertas ante fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que posibilita que autoridades y ciudadanos adopten medidas como evacuar áreas de riesgo o reforzar infraestructuras.

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e informarse sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el clima en el día y por la noche?

Los residentes de Reston deberán prevenirse antes de salir de casa ante la posibilidad de precipitaciones en la zona. (Wikimedia)

Se espera lluvia, principalmente después de las 8 p.m.

La temperatura mínima será de alrededor de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius).

Habrá un viento del este de 8 a 13 millas pro hora (13 a 21 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 millas por hora (35 kilómetros por hora).

La probabilidad de precipitación será del 90%.

Se anticipan nuevos acumulados de precipitación entre tres cuartos y una pulgada (entre 1.9 y 2.5 cm) posibles.

Se espera lluvia y posiblemente una tormenta eléctrica antes del mediodía, luego chubascos y posiblemente otra tormenta eléctrica, principalmente después del mediodía.

La temperatura máxima estará cerca de 63°F (17°C).

Habrá un viento del este alrededor de 14 millas por hora (22.5 kilómetros por hora) que se convertirá en sur por la tarde.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 millas por hora (38.6 kilómetros por hora).

La probabilidad de precipitación es del 100%.

Se anticipan cantidades de lluvia entre tres cuartos y una pulgada (19 a 25 mm) posibles.

Por la noche, se espera que continúen las lluvias y las tormentas eléctricas, lo que podría generar condiciones inestables.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 28 de octubre a las 7:52 p. m. EDT.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La mejor temporada del año para visitar Reston en Virginia

Entérate de cual es la mejor temporada del año para visitar Reston en Virginia. (Wikimedia)

En Reston, Virginia, los veranos cálidos y húmedos y los inviernos fríos y con presencia de nieve caracterizan el clima, junto con cielos mayoritariamente parcialmente nublados. La temperatura anual oscila usualmente entre -4 °C y 30 °C, sin que se registren frecuentemente valores inferiores a -1 °C o superiores a 34 °C.

La temporada más calurosa se extiende del 30 de mayo al 16 de septiembre, cuando las máximas diarias sobrepasan los 26 °C y se presentan condiciones ideales para realizar actividades al aire libre, de acuerdo con la puntuación turística, sobre todo desde inicios de junio hasta los primeros días de julio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre.

En este periodo, julio sobresale como el mes más cálido, con temperaturas máximas promedio de 30 °C y mínimas de 19 °C. Por otra parte, la etapa fría va del 1 de diciembre al 3 de marzo, con máximas diarias que raramente superan los 11 °C y un enero que destaca por mínimas de -4 °C y máximas en torno a 6 °C.