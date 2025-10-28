Estados Unidos

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos

Los principales índices establecieron nuevos récords impulsados por el fuerte desempeño de Nvidia

Guardar
Un operador trabaja en el
Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Andrew Kelly

Los principales índices de Wall Street establecieron nuevos máximos históricos el martes 28 de octubre de 2025, impulsados por el fuerte desempeño de Nvidia debido al anuncio de la construcción de supercomputadoras para el Departamento de Energía de Estados Unidos, y por el optimismo en torno a los resultados trimestrales de grandes empresas tecnológicas, según informó Reuters.

Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, reveló que la compañía construirá siete supercomputadoras para el Departamento de Energía de Estados Unidos y que cuenta con reservas de chips de inteligencia artificial por un valor de USD 500.000 millones. Tras este anuncio, las acciones de la empresa experimentaron importantes ganancias.

El mercado también registró un impulso tras la subida del valor de Microsoft, compañía que alcanzó un acuerdo para permitir que OpenAI se reestructure como corporación con fines de lucro, lo cual otorga a Microsoft una participación del 27% en la propietaria de ChatGPT, de acuerdo con la información de Reuters.

Los inversores se mantienen atentos a los próximos resultados financieros de gigantes tecnológicos como Apple, Alphabet, Amazon y Meta Platforms, programados para esta semana. El interés se concentra en las proyecciones y comentarios sobre la inversión en inteligencia artificial por parte de estas empresas, explicó Reuters.

Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities en Nueva York, declaró a Reuters que “el impulso y las ganancias están empujando al mercado al alza” y atribuyó parte del entusiasmo actual a la cobertura sobre el viaje de Donald Trump a Asia, así como a las previsiones positivas de beneficios trimestrales. Cardillo añadió que, aunque las ganancias han sido favorables, el mercado sigue a la espera de los informes de los principales valores tecnológicos.

Según los datos preliminares citados por Reuters, el índice S&P 500 avanzó 15,79 puntos, o un 0,24%, para cerrar en 6.890,95 unidades. El Nasdaq aumentó 190,04 puntos, es decir, un 0,80%, cerrando en 23.827,49. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average sumó 162,06 puntos, o un 0,34%, finalizando en 47.706,65.

Las acciones de United Parcel Service subieron tras presentar previsiones de ingresos para el cuarto trimestre que superaron las expectativas del mercado; su competidora FedEx también registró avances en su cotización. De acuerdo con datos de LSEG recogidos por Reuters, se estima que los beneficios del tercer trimestre de las empresas del S&P 500 han crecido un 10,5% interanual, superando las proyecciones previas para el periodo.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

wall streetaccionesestados unidos

Últimas Noticias

Retiraron más de dos millones de kilogramos de pollo congelado por contaminación con metal

La empresa distribuidora anunció el “recall” voluntario luego de la posibilidad de que los alimentos contuvieran fragmentos metálicos capaces de provocar heridas en los consumidores

Retiraron más de dos millones

Autoridades en EEUU alertan sobre dulces falsos con THC y hongos alucinógenos en la víspera de Halloween

Los caramelos incluyen compuestos psicoactivos y son vendidos con presentaciones que pueden confundir a niños y adultos. Autoridades enfatizaron la importancia de descartar productos sospechosos y consultar a la policía local ante cualquier duda

Autoridades en EEUU alertan sobre

Fuerte temporal y riesgo de inundaciones amenazan la noche de Halloween en el este de Estados Unidos

Millones de familias se preparan ante un pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y alertas por inundaciones que pondrán en jaque las celebraciones al aire libre en ciudades clave como Nueva York y Carolina del Norte

Fuerte temporal y riesgo de

Disney+ Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estas narrativas

Disney+ Estados Unidos: Estas son

Detuvieron al famoso youtuber “Mr. Crafty Pants” por posesión y difusión de pornografía infantil

Michael David Booth, fue arrestado en Kentucky, acusado de divulgar videos e imágenes que involucran a niños y adolescentes. La investigación está en curso y el influencer enfrentará 29 cargos en total

Detuvieron al famoso youtuber “Mr.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei le tomó juramento

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo Canciller

El ministro de Seguridad de Chubut sobre los jubilados desaparecidos: “Estamos buscando personas fallecidas”

Científicos alertan por el hundimiento del suelo en las principales ciudades de la India: las causas

Ricky Sarkany reveló los secretos de la colección de botas que creó para Tini en FUTTTURA

De líder piquetero a taparse la cara, el gesto esquivo de Emerenciano Sena en el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

INFOBAE AMÉRICA
El alcalde de Río de

El alcalde de Río de Janeiro defendió la operación policial que dejó al menos 64 muertos: “La ciudad no puede ser rehén de grupos criminales”

Una imagen satelital reaviva el misterio por la desaparición de Amelia Earhart y motiva una expedición sin precedentes

Las fotos de la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

En memoria de Jack DeJohnette, venerado e inolvidable baterista de jazz

Violencia en Río de Janeiro: los criminales usaron drones para atacar a la policía

TELESHOW
Se filtraron las primeras imágenes

Se filtraron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

Allegra Cubero se cansó de las críticas a su relación con Nicole Neumann y respondió con un divertido video

Ariel Ansaldo se sinceró luego de su tensa renuncia a Cuestión de Peso: “Cumplí mi condena”

La reflexión de Airbag en la televisión española sobre el dinero que se hizo viral: “No es justo”

Noelia Marzol confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Es un horror”