Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos

Los principales índices de Wall Street establecieron nuevos máximos históricos el martes 28 de octubre de 2025, impulsados por el fuerte desempeño de Nvidia debido al anuncio de la construcción de supercomputadoras para el Departamento de Energía de Estados Unidos, y por el optimismo en torno a los resultados trimestrales de grandes empresas tecnológicas, según informó Reuters.

Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, reveló que la compañía construirá siete supercomputadoras para el Departamento de Energía de Estados Unidos y que cuenta con reservas de chips de inteligencia artificial por un valor de USD 500.000 millones. Tras este anuncio, las acciones de la empresa experimentaron importantes ganancias.

El mercado también registró un impulso tras la subida del valor de Microsoft, compañía que alcanzó un acuerdo para permitir que OpenAI se reestructure como corporación con fines de lucro, lo cual otorga a Microsoft una participación del 27% en la propietaria de ChatGPT, de acuerdo con la información de Reuters.

Los inversores se mantienen atentos a los próximos resultados financieros de gigantes tecnológicos como Apple, Alphabet, Amazon y Meta Platforms, programados para esta semana. El interés se concentra en las proyecciones y comentarios sobre la inversión en inteligencia artificial por parte de estas empresas, explicó Reuters.

Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities en Nueva York, declaró a Reuters que “el impulso y las ganancias están empujando al mercado al alza” y atribuyó parte del entusiasmo actual a la cobertura sobre el viaje de Donald Trump a Asia, así como a las previsiones positivas de beneficios trimestrales. Cardillo añadió que, aunque las ganancias han sido favorables, el mercado sigue a la espera de los informes de los principales valores tecnológicos.

Según los datos preliminares citados por Reuters, el índice S&P 500 avanzó 15,79 puntos, o un 0,24%, para cerrar en 6.890,95 unidades. El Nasdaq aumentó 190,04 puntos, es decir, un 0,80%, cerrando en 23.827,49. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average sumó 162,06 puntos, o un 0,34%, finalizando en 47.706,65.

Las acciones de United Parcel Service subieron tras presentar previsiones de ingresos para el cuarto trimestre que superaron las expectativas del mercado; su competidora FedEx también registró avances en su cotización. De acuerdo con datos de LSEG recogidos por Reuters, se estima que los beneficios del tercer trimestre de las empresas del S&P 500 han crecido un 10,5% interanual, superando las proyecciones previas para el periodo.

