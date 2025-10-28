Conoce el ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Tras el estreno de su nuevo disco "The Life of a Showgirl", la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift, ha sido de las artistas más escuchadas en Estados Unidos. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

El surgimiento de plataformas como Apple ha simplificado para los usuarios el seguimiento de las tendencias musicales, facilitando el acceso a listas de reproducción con los lanzamientos más recientes y las canciones favoritas del público estadounidense.

Aunque la variedad musical en el nuevo milenio es mayor que nunca, lo que puede hacer que muchos se sientan desactualizados, estas herramientas permiten mantenerse al día con lo más popular del momento.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Opalite

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, Opalite, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

Con una diferencia favorable de 1, la nueva rola de Taylor Swift se sitúa hoy en el puesto 3 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

4. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast. Quizás por esto es que Golden debuta en el ranking directamente en el cuarto lugar.

5. Father Figure

Taylor Swift

Father Figure de Taylor Swift se mantiene en quinto lugar.

6. Wi$h Li$t

Taylor Swift

Wi$h Li$t de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Folded

Kehlani

Folded, interpretado por Kehlani, sigue en el séptimo lugar de la lista.

8. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

Esta rolade Taylor Swift está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 8. Ayer se encontraba en el sitio número 9, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

9. Actually Romantic

Taylor Swift

Actually Romantic no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puesto en las listas de favoritos y situarse en la novena posición.

10. Shot Callin

YoungBoy Never Broke Again

El sencillo más reciente de YoungBoy Never Broke Again ya se vislumbra como un nuevo clásico. Shot Callin entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

Apple en el streaming

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.