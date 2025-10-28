Disney+ Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Disney+. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ Estados Unidos

1. El retorno de las brujas

Tres brujas del siglo XII son invocadas durante la noche de Halloween en la ciudad de Salem, Massachusetts, de manera accidental por unos niños. Desterradas hace 300 años por sus prácticas de brujería, este trío prometió volver algún día para sembrar el caos. Ahora aprovecharán la ocasión para cumplir su promesa. Una comedia realizada por la factoría Disney con vistas a su exhibición en la fiesta de Halloween.

2. LEGO Disney Frozen: La misión de los frailecillos (LEGO Frozen: Operation Puffins)

Tras lo acontecido en "Frozen", Anna y Elsa desean empezar de cero en Arendelle y poner el castillo un poco más cómodo. Mientras se esfuerzan por liberarse de las cadenas de la tradición, el duque de Weselton, acompañado de una bandada de amenazantes frailecillos, tiene otros planes para su amado hogar.

3. El retorno de las brujas 2

Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de la Llama Negra y resucitó a las hermanas Sanderson del siglo XVII y ahora buscan venganza. De tres estudiantes de secundaria depende impedir que las voraces brujas causen un nuevo tipo de estrago en Salem antes del amanecer el día de Halloween.

4. Halloweentown

En su 13º cumpleaños, Marnie descubrirá que es descendiente de una familia de brujas y que ella misma lo es también. Su abuela la lleva a la ciudad de Halloween, donde otras brujas, espíritus, vampiros y demas seres extraños llevan unas vidas completamente normales. Allí, la pequeña Marnie tendrá que ayudar a su madre y a su abuela para impedir que una fuerza malvada consiga hacerse con Halloweentown.

5. La mansión encantada

Jim Evers (Eddie Murphy), un agente inmobiliario adicto al trabajo, arrastra a su familia a la enorme y espantosa mansión Gracey con la intención de reconstruirla. Pero nada más llegar, se presentan ante la familia 999 macabros y burlones fantasmas que no están dispuestos a marcharse mientras no se terminen las obras. Jim se verá obligado a conjurar el maleficio y, al mismo tiempo, descubrirá cuánto le necesita su familia.

6. Halloweentown 2: La venganza (Halloweentown II: Kalabar's Revenge)

Al ir a investigar una serie de acontecimientos a Halloweentown, Marnie y Sophie se dan cuenta de que la ciudad ha perdido su magia. Es entonces cuando Marnie descubre que el brujo que ha robado su libro de hechizos pretende convertir a los humanos en sus disfraces. Marnie deberá usar todos sus poderes para evitar que el mundo se convierta en una fiesta de Halloween eterna.

7. Mansión encantada (Haunted Mansion)

Una madre soltera y su hijo contratan a un grupo variopinto de supuestos expertos paranormales para ayudarlos a librarse de los "okupas sobrenaturales" que hay en su casa.

8. Halloweentown High

9. WITCH WATCH (ウィッチウォッチ)

Morihito Otogi es un estudiante de instituto con la fuerza de un ogro. Su vida transcurre en paz hasta que su amiga de la infancia y bruja en prácticas, Nico Wakatsuki, se muda a su casa. Nico está entusiasmada con su reencuentro y convierte a Morihito en su familiar. Ahora Morihito tendrá que centrarse en su misión de proteger a Nico de los peligros que le han sido profetizados. Así comienzan sus días llenos de misticismo y problemas.

10. Vampirina: Un insti de miedo (Vampirina: Teenage Vampire)

Una vampiresa adolescente asiste a una escuela de artes escénicas ocultando su identidad. Un padre sobreprotector le asigna un guardián fantasmal para que la vigile mientras persigue su pasión por la música.

Qué series y películas hay en Disney+

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles.