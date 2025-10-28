Estados Unidos

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una ligera posibilidad de lluvias.

Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 42 grados Fahrenheit (aproximadamente 5.5 grados Celsius).

Habrá un viento del noreste de alrededor de 7 mph (aproximadamente 11.3 km/h).

La probabilidad de precipitación será del 20%.

El clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Habrá una posibilidad de lluvias, principalmente después de las 2 p.m. Se espera que el cielo esté mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 56°F (13°C).

Habrá un viento del noreste de 8 a 11 mph (13 a 18 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 mph (29 km/h). La probabilidad de precipitación es del 50%.

Esta noche, las condiciones seguirán siendo nubladas y la posibilidad de lluvias persistirá.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 27 de octubre 8:35 pm EDT.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Texas: Predicción del estado del tiempo en San Antonio para mañana

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Texas: Predicción del estado del

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

La nave insignia y más avanzada de la flota estadounidense partió recientemente del Mediterráneo y se encamina al área bajo responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos

El portaaviones USS Gerald Ford

Florida podría eliminar el impuesto a la propiedad sobre viviendas familiares a partir de 2027

La medida también prohibiría que condados y municipios recorten el financiamiento de los cuerpos policiales

Florida podría eliminar el impuesto

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este martes 28 de octubre 2025

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas es capaz de hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico

Sylvester Stallone y “Tulsa King” dominan el ranking de las mejores series de Paramount+ Estados Unidos

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Sylvester Stallone y “Tulsa King”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diego Santilli cumplió su promesa

Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó luego de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Brutal enfrentamiento en un boliche de Lanús: los echaron, arrojaron piedras contra el local y denuncian agresión de los patovicas

Cómo influye la duración de las caminatas en la prevención de enfermedades cardíacas

Detuvieron a tres ciudadanos chilenos tras una persecución que terminó sobre la avenida 9 de Julio

Tras 7 años prófugo, hallaron en Madrid a un mendocino acusado de violar a su cuñada y ya fue extraditado

INFOBAE AMÉRICA
El vicepresidente electo de Bolivia

El vicepresidente electo de Bolivia apuntó contra Rodrigo Paz: “Ya no contesta las llamadas”

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

La Unión Europea y China negociarán en Bruselas para evitar una crisis por tierras raras

La ONU denunció el uso de drones rusos como tácticas de “cacería humana” para forzar el éxodo de civiles en Ucrania

La defensa de Jair Bolsonaro apeló la sentencia que lo condenó a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

TELESHOW
Marina Bellati cumplió su sueño

Marina Bellati cumplió su sueño en el último partido de Boca como invitada de honor de Juan Román Riquelme: el video

El enojo de la familia de Ricardo Fort con Virginia Gallardo por el uso de su imagen: “No puso fotos ni en su cumpleaños”

Reinaldo, el recordado viudo de Adelfa Volpes, se casó con un joven de 26 años: “Nos conocimos dentro de la cárcel”

Guillermo Francella aplaudió La cena de los tontos y adelantó que estará con ellos en Mar del Plata

Ángel de Brito, crítico con Tini Stoessel: “Yo no la admito como una nena llorando porque llueve”