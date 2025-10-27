“Nobody Wants This” lidera el ranking de las mejores series de Netflix Estados Unidos

La exitosa serie de comedia Nadie quiere esto», protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, vuelve con la temporada 2. (Netflix)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Estados Unidos

1. Nadie quiere esto (Nobody Wants This)

"Nadie quiere esto" se queda con la primera posición del ranking estadounidense. (Erin Simkin/Netflix © 2025)

Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

2. Guerra al hampa: Filadelfia contra la mafia (Mob War: Philadelphia vs. the Mafia)

En esta atrapante serie sobre crímenes reales, una guerra entre los mafiosos John Stanfa y Joey Merlino sumerge a la Filadelfia de la década de 1990 en un baño de sangre. (Netflix)

Una brutal guerra de mafias entre John Stanfa y Joey Merlino sume a la Filadelfia de los 90 en el caos y el derramamiento de sangre.

3. La diplomática

Keri Russell. Rufus Sewell. Allison Janney. Bradley Whitford. La diplomática» vuelve el 16 de octubre. (Netflix)

En medio de una crisis internacional, una diplomática compagina su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido con su turbulento matrimonio con un célebre político.

4. El Monstruo de Florencia (Il Mostro)

Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia.. Crédito: Netflix

Mientras un asesino en serie que ataca a parejas siembra el terror en Italia, las autoridades indagan un caso de 1968 que podría ser la clave para dar con el Monstruo de Florencia.

5. Parish

Deja de ser un pasajero en tu propia vida y retoma el control. Giancarlo Esposito da vida a un hombre cuya vida cambia radicalmente tras la muerte de su hijo.

Con el asesinato de su hijo como motor de su obsesión, Gray Parish se sumerge en un turbulento recorrido por el submundo criminal, donde la adrenalina marca cada paso. Sin alternativas visibles para escapar, solo parece quedar la opción de arriesgarse por un camino peligroso.

6. Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story)

El tráiler presenta a Gein recreando momentos de sus delitos, enfatizando el vínculo entre el asesino y su madre a través de escenas inquietantes

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para numerosas películas emblemáticas de Hollywood sobre asesinos.

7. Reclutas (Boots)

Tras alistarse impulsivamente en los Marines de EE. UU., un adolescente acosado encuentra un nuevo objetivo (y una hermandad inesperada) con su variopinto equipo de reclutas.(Créditos: Netflix)

Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario y a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos, tendrán que lidiar con las minas tanto literales como metafóricas del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.

8. Incontrolables (Wayward)

Incontrolables | Tráiler oficial | Netflix

Un policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática pero peligrosa fundadora no son lo que aparentan.

9. Love Is Blind

"Love Is Blind" se mete en el noveno sitio del listado en Netflix Estados Unidos. (Netflix)

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

10. El gran concurso de repostería británico - The Great British Bake Off

Estas son la series más reproducidas en la plataforma de Netflix en EEUU. (Netflix)

Los mejores panaderos aficionados de Gran Bretaña compiten en la icónica carpa blanca, todos unidos con el objetivo de demostrar sus habilidades de repostería e impresionar a los jueces Paul Hollywood y Prue Leith.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.