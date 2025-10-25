Prepárate antes de salir: este es el estado del tiempo para San Antonio

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que ocasiona que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de San Antonio, Texas, de acuerdo con información delServicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que haya lluvias y tormentas eléctricas, principalmente antes de las 7 p.m. Algunas de las tormentas podrían ser severas. El cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 64°F (18°C). El viento del noreste será de aproximadamente 5 mph (8 km/h) y se volverá tranquilo. La probabilidad de precipitación será del 60%.

El clima por la noche

Se espera que el clima sea parcialmente soleado y luego se volverá gradualmente soleado, con una temperatura máxima cercana a 84 grados Fahrenheit (29 grados Celsius). El viento será tranquilo, cambiando a del norte noroeste a alrededor de 5 mph (8 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 24 de octubre 6:51 pm CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.