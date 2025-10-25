Estados Unidos

Prepárate antes de salir: esta es la proyección del clima para Ashburn

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de un momento a otro, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 38 grados Fahrenheit (aproximadamente 3 grados Celsius).

Se espera que el viento esté en calma.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera que la noche sea mayormente nublada, con una temperatura máxima cercana a los 58 grados Fahrenheit (14 grados Celsius).

El viento será tranquilo, cambiando a una dirección sureste alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 24 de octubre 7:55 pm EDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

