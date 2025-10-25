Estados Unidos

Lotería Mega Millions: ganadores del 24 de octubre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes, en los que existe la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
No hay que ser ciudadano
No hay que ser ciudadano estadounidense para participar en Mega Millions (Infobae/Jovani Pérez)

¿Jugaste en la lotería de Mega Millions y quieres saber si saliste ganador? Aquí te dejamos todos los resultados del último sorteo.

Fecha del sorteo: viernes 24 de octubre de 2025.

Resultado: 11 18 31 51 56 24.

Multipler: -1

Mega Millions lleva a cabo dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

Recuerda que el tiempo que tienes para reclamar tu premio varían de acuerdo a la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, la tolerancia puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No es requisito ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

¿Cómo se juega Mega Millions?

Mega Millions realiza su sorteo
Mega Millions realiza su sorteo millonario cada martes y viernes (REUTERS)

Para jugar Mega Millions debes de seleccionar seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué combinación escoger puedes dejar que Mega Millions escoja de forma aleatoria por ti.

Para hacerte del premio mayor de Mega Millions, la elección debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, entrega un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions arrancó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se llevaban a cabo sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afotrunado de Maine.

El últiimo gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

Mega MillionsEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Estas son las mejores películas de Paramount+ para ver hoy en Estados Unidos

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Paramount+ no se quiere quedar atrás

Estas son las mejores películas

Hulu: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Estados Unidos

Hulu busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Hulu: Así quedo el top

Ranking de Netflix en Estados Unidos: estas son las películas más vistas del momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Ranking de Netflix en Estados

Top de Prime Video en Estados Unidos: Estas son las películas más vistas en la plataforma

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Top de Prime Video en

Clima en Reston: predicción del tiempo de mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Reston: predicción del
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno se mantiene optimista

El Gobierno se mantiene optimista y confía en dar un mensaje de calma a los mercados

Peronistas anti K versus libertarios: el mapa electoral de Córdoba, la provincia en la que Milei busca hacer pie

Los cuadernos de las coimas: el día que el caso explotó

Semana financiera: la presión cambiaria llevó al dólar al techo de la banda pese a las ventas del Tesoro de EEUU

La disputa de Fuerza Patria en el Senado: figuras históricas, divisiones internas y 13 bancas en juego

INFOBAE AMÉRICA
Trump inició su viaje a

Trump inició su viaje a Asia para reunirse con Xi Jinping y otros líderes mundiales: participará en las cumbres de la APEC y ASEAN

Las líneas “locas y salvajes” de Kandinsky protagonizan una singular exposición en París

Lula da Silva se reunió con el primer ministro malasio en la antesala a su posible negociación con Trump por los aranceles a Brasil

Un informe reveló más de 60 muertes y 1.330 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba

Moody’s mantuvo la calificación crediticia de Francia pero bajó la perspectiva a “negativa” por la inestabilidad política

TELESHOW
La divertida discusión entre Noelia

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"

Entre looks urbanos y el apoyo familiar: así fue el debut de Valentino López como modelo

Osqui Guzmán recordó el episodio que vivió con la policía y contó cuánto le afectó: “Estuve dos noches sin dormir”

Fue a Ahora Caigo a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar: “Me sacaste de una depresión”

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires