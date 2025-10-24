Qué serie o película ver esta noche en Hulu Estados Unidos

Aunque con menos alcance que sus competidores, Hulu se ha convertido en una de las plataformas favoritas del público. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Hulu se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Solo Asesinatos en el Edificio

Tres extraños que comparten la obsesión por los crímenes reales y de repente se ven envueltos en uno al investigar la misteriosa muerte de un vecino en su edificio de Nueva York.

2. Chad Powers

Ocho años después de que un error imperdonable acabara con su prometedora carrera en el fútbtol americano universitario, el brillante quarterback Russ Holliday intenta revivir sus sueños haciéndose pasar por Chad Powers, un peculiar y talentoso jugador que se une al decadente equipo de los South Georgia Catfish.

3. Muerte en la familia Murdaugh (Murdaugh: Death in the Family)

Maggie y Alex disfrutan de una vida de lujo y privilegio como miembros de una de las dinastías legales más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico mortal, la familia se enfrenta a una prueba sin precedentes. A medida que salen a la luz los detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas plantean preguntas que amenazan todo lo que Maggie y Alex aprecian.

4. High Potential

Morgan es una madre soltera con una mente excepcional, cuya habilidad poco convencional para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado.

5. La mano que mece la cuna (The Hand That Rocks the Cradle)

Una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser. Remake de "La mano que mece la cuna" (1992).

6. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

7. Cualquiera menos tú

Después de una primera cita increíble, la ardiente atracción entre ambos se enfría. Parecían la pareja perfecta, pero algo sucede y la cosa no va a más. Hasta que se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia. Allí hacen lo que haría cualquier adulto: fingir que son una pareja.

8. 40 Acres

Hailey Freeman y su familia son los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en 1875 en las zonas rurales de Canadá tras la primera Guerra Civil. En un futuro diezmado por la hambruna, luchan por oponer su última resistencia a quienes pretenden arrebatarles su hogar.

9. 9-1-1: Nashville

10. 9-1-1

Drama basado en hechos reales que explora la ajetreada profesión y vida del personal que opera detrás de la línea de emergencia 911. A través de ella, policías, paramédicos y bomberos reciben llamadas de urgencias diarias por las que rápidamente deben acudir y poner en riesgo su vida para salvar la de otros.

11. Las aventuras de Dog Man (Dog Man)

Cuando un fiel perro policía y su dueño humano se lesionan juntos en el trabajo, una cirugía descabellada pero que salva vidas los fusiona a los dos y nace Dog Man. El Hombre Perro ha jurado proteger y servir y buscar, sentarse y darse la vuelta. A medida que Dog Man acepta su nueva identidad y se esfuerza por impresionar a su Jefe, debe detener los planes bastante malvados del supervillano felino Petey the Cat.

12. Anatomía de Grey

La vida de Meredith Grey no es nada fácil. Intenta tomar las riendas de su vida, aunque su trabajo sea de esos que te hacen la vida imposible. Meredith es una cirujana interna de primer año en el Hospital Grace de Seattle, el programa de prácticas más duro de la Facultad de Medicina de Harvard. Y ella lo va a comprobar. Pero no estará sola. Un elenco de compañeros de promoción tendrán que superar la misma prueba. Ahora están en el mundo real, son doctores del hospital. Y en un mundo donde la experiencia en el trabajo puede ser un factor de vida o muerte, todos ellos tendrán que lidiar con los altibajos de sus vidas personales.

13. 20.000 especies de abejas

Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. (FILMAFFINITY)

14. Crepúsculo

La joven Bella Swan siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre, a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce en el instituo al misterioso y atractivo Edward Cullen, un joven distinto a los demás que esconde un secreto..

15. Bob's Burgers

Bob’s Burgers narra la historia de los Belcher, una familia disfuncional que regenta una hamburguesería situada entre un crematorio y la sede de organización que lucha por los derechos de los animales. En el día de su gran reapertura reciben la visita de unos inspectores de sanidad que investigan el rumor esparcido por Louise, la hija pequeña de Bob, de que en el restaurante servían carne humana proveniente del crematorio vecino con el único objetivo de superar a una compañera de clase que tiene un tío torero en España. Y lo que empieza siendo un desastre se acaba convirtiendo en todo un negocio.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Hulu)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.