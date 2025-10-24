Estados Unidos

Prepárate antes de salir: este es el estado del tiempo para San Antonio

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad texana de San Antonio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y posiblemente una tormenta después de la 1 a.m. Algunas de las tormentas podrían producir lluvias intensas.La temperatura mínima será de alrededor de 68 grados Fahrenheit (20 grados Celsius). El viento soplará del sur-sureste a 5 a 10 mph (8 a 16 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 mph (32 km/h). La probabilidad de precipitación será del 80%. Se esperan cantidades de lluvia nuevas entre tres cuartos y una pulgada (entre 1.9 y 2.5 cm) posibles.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Esta noche se esperan lluvias y posiblemente una tormenta eléctrica.

La temperatura máxima estará cerca de 82 grados Fahrenheit (27 grados Celsius).

Habrá un viento del sur alrededor de 5 mph (8 km/h).

La probabilidad de precipitación es del 90%.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 23 de octubre 6:51 p. m. CDT .

El estado del tiempo en Estados Unidos

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaSan AntonioTexasestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Virginia: temperatura y

Maduro anunció otro despliegue de tropas en las costas de Venezuela por 72 horas en medio de la tensión con Estados Unidos

El dictador venezolano ordenó un operativo con militares, policías y milicianos en 73 puntos del país desde Zulia hasta Sucre

Maduro anunció otro despliegue de

Histórica ola de frío azota el centro y este de EEUU: hay siete estados bajo alertas por congelamiento

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional prevén días con mínimas históricas y potencial impacto en cosechas, plantas y la infraestructura de agua

Histórica ola de frío azota

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este viernes 24 de octubre

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico

Camionero indocumentado que manejaba bajos los efectos de las drogas causó un accidente mortal en California

El accidente, que ocurrió en una zona de alto tránsito de Ontario, dejó como saldo tres víctimas fatales y al menos cuatro heridos

Camionero indocumentado que manejaba bajos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras un allanamiento, encontraron a

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

Elecciones 2025: las fuerzas políticas cerraron sus campañas y se abre paso a la veda electoral

Cómo funcionan las zonas de emisiones ultrabajas que reducen la contaminación del aire, según científicos

Alerta por la llegada de tormentas fuertes en el centro del país: cómo estará el tiempo el domingo de elecciones

Gisela Scaglia cerró su campaña en Rosario con el apoyo de Maximiliano Pullaro

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador ordenó la prisión preventiva

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

El oro cierra su mayor ciclo alcista en nueve semanas mientras se desvanece el impulso comprador

Dos aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania y provocaron un operativo de la OTAN

Niño de 12 años murió por púrpura fulminante en Maldonado: preocupación de padres de la escuela a la que asistía

TELESHOW
La emotiva sorpresa de Matías

La emotiva sorpresa de Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje: “No tengo palabras”

Juana Repetto compartió experiencias de sus tres embarazos y reveló cuál es la etapa de mayor temor: “Me asusta”

María Fernanda Callejón contó que se casó por primera vez cuando era menor de edad: “Prescribió”

Moria Casán revolucionó el Colegio Nacional Buenos Aires, lloró y dio un discurso para la juventud: “No se sientan devaluados”

Wanda Nara anunció que será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: “A cumplir con el deber cívico”