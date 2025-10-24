Estados Unidos

Conoce el reporte del clima en Seattle para el 25 de octubre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Por Armando Montes

Guardar
Este es el reporte del
Este es el reporte del estado del tiempo para mañana en la ciudad estadounidense (Reuters)

El reporte del clima dejó de ser una herramienta que ayuda a decidir cuál será el atuendo ideal para evitar el frío o el calor, es un insumo esencial para diferentes sectores estratégicos de la vida diaria como el transporte, la agricultura, el turismo, la salud pública y la organización de eventos deportivos. El mal estado del entorno pueden provocar diferentes problemas a las personas y es por eso que su estudio y predicción es muy importante.

El pronóstico de mañana es: Lluvia. Temperatura mínima alrededor de 48. Viento del sur suroeste de 13 a 16 mph, con ráfagas de hasta 28 mph. La probabilidad de precipitación es del 100%. Nuevas cantidades de precipitación entre un décimo y un cuarto de pulgada posibles.

Y por la noche: Lluvia, principalmente después de las 8 a.m. Máxima cerca de 57. Viento del sur-sureste de 6 a 14 mph. La probabilidad de precipitación es del 90%. Nuevas cantidades de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada posibles.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

Ocasionalmente pueden presentarse algunas nevadas
Ocasionalmente pueden presentarse algunas nevadas en Seattle durante el invierno, especialmente en las áreas más altas (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La ciudad se encuentra en el estado de Washington, en el noroeste de los EEUU, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la ciudad más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El estado del tiempo en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Un barco navegando en Alki
Un barco navegando en Alki Beach durante una ola de calor en Seattle, Washington en 2021 (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

El verano en que me enamoré causa sensación en el ranking de series de Prime Video EEUU

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

El verano en que me

Clima en Ohio: conoce el reporte del estado del tiempo para mañana

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Ohio: conoce el

Conoce las 10 series que arrasan este fin de semana en Netflix Estados Unidos

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Conoce las 10 series que

Qué serie o película ver esta noche en Hulu Estados Unidos

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Hulu para estar a la altura de la competencia

Qué serie o película ver

Las series más populares de Paramount+ Estados Unidos que no podrás dejar de ver

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series más populares de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei se reunió con

Javier Milei se reunió con el CEO de JP Morgan a dos días de las elecciones

Molinos Agro y Louis Dreyfus Company presentaron una mejora en su propuesta a los acreedores de Vicentin

Impactante video: un joven perdió el control del auto y atropelló a dos hermanas de 7 y 11 años

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: “Ella no quería salir”

La ciencia devela un misterio climático de siglos que tiene a dos volcanes antárticos como protagonistas

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Bolivia: el Congreso

Crisis en Bolivia: el Congreso aprobó la importación privada de combustibles para enfrentar la escasez

Francia suministrará a Ucrania nuevos misiles Aster y aviones Mirage

Un estudio científico reveló que Queen es la banda más pegadiza de la historia

El primer ministro de Ontario suspenderá la polémica campaña anti aranceles para reabrir el diálogo comercial con Estados Unidos

Zawyet El Aryan: el enclave egipcio cuyo secreto alimenta teorías y especulaciones

TELESHOW
Charlotte Caniggia: el día que

Charlotte Caniggia: el día que la expulsaron del colegio y la interminable espera hasta que sus padres la fueron a buscar

Juana Viale completó otro desafío: trepó en bicicleta hasta la cima del Mont Ventoux, el tramo más duro del Tour de France

Georgina Barbarossa reveló que está en pareja y sorprendió al confesar sus gustos sexuales

Marixa Balli recordó el accidente en el que casi muere hace 25 años: “Antes del viaje me dijeron ‘tené cuidado, veo sangre’”

El gesto romántico de Matías Alé que sorprendió a Martina Vignolo a horas de la ceremonia religiosa: “Juntos al altar”