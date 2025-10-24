Estados Unidos

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad de Reston. en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 36 grados Fahrenheit (2 grados Celsius). Habrá un viento del noroeste de 3 a 7 millas por hora (5 a 11 kilómetros por hora).

¿Cuál será el clima por la noche?

Se espera una helada ligera antes de las 9 a.m. De lo contrario, será un día soleado, con una temperatura máxima cercana a los 59°F (15°C). Habrá un viento del noroeste de 3 a 7 mph (5 a 11 km/h). Esta noche, las temperaturas descenderán y se anticipa un cielo despejado, lo que podría llevar a un descenso adicional en la temperatura.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 23 de octubre 7:52 pm EDT.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

