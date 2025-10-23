Estados Unidos

Cuál será el estado del tiempo de mañana en Columbus

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Por Armando Montes

Conoce todas las condiciones meteorológicas
Conoce todas las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos horas en tu ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 36 grados Fahrenheit (2 grados Celsius).

Se espera un viento del noroeste de 3 a 7 millas por hora (5 a 11 kilómetros por hora).

Estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se esperan áreas de heladas antes de las 9 a.m. De lo contrario, se prevé un día mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 57°F (14°C). Habrá un viento del noroeste de 3 a 8 mph (5 a 13 km/h). Esta noche, las temperaturas descenderán y se anticipa un cielo despejado, lo que podría llevar a nuevas heladas en algunas áreas.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del miércoles, 22 de octubre de 2025

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Wong Maye-E)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

