Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 22 de octubre en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Por Ricardo Piña

Se espera que los residentes
Se espera que los residentes de Ashburn, puedan disfrutar de un clima despejado con temperaturas templadas.

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que causa que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima en el día y en la noche

Los residentes de Ashburn podrán
Los residentes de Ashburn podrán disfrutar de un clima que permita las actividades al aire libre.
  • El clima será mayormente claro, con una temperatura mínima alrededor de 40 grados Fahrenheit (4 grados Celsius).
  • Se espera un viento del suroeste de aproximadamente 7 millas por hora (11 kilómetros por hora).
  • Se espera que esta noche el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 62 grados Fahrenheit (aproximadamente 16 grados Celsius).
  • Habrá un viento del oeste de 6 a 16 millas por hora (9 a 26 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 millas por hora (42 kilómetros por hora).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 21 de octubre a las 8:35 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

Conoce cuál es la mejor
Conoce cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia.

Durante el año, Ashburn, Virginia experimenta temperaturas que suelen situarse entre -3 ℃ y 31 ℃, aunque se han registrado extremos desde -11 ℃ hasta valores superiores a 35 ℃.

El verano aporta jornadas calurosas y húmedas, destacando especialmente en julio, mes que sobresale por las temperaturas más altas, con máximas medias de 31 ℃ y mínimas cercanas a 20 ℃.

La etapa cálida se desarrolla aproximadamente desde el 29 de mayo hasta el 16 de septiembre, con días que superan los 26 ℃; junio y de principios de agosto a finales de septiembre son considerados los mejores para disfrutar actividades al aire libre con clima agradable, conforme a la puntuación de turismo.

El invierno, que va del 30 de noviembre al 4 de marzo, incluye episodios de frío severo y nevadas, principalmente en enero, cuando las mínimas rondan los -3 ℃ y las máximas los 6 ℃. A lo largo de las estaciones, el cielo permanece parcialmente nublado la mayor parte del tiempo, modificando la percepción ambiental según la época.

