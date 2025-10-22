Estados Unidos

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Miami para este 22 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para catalogar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Miami este miércoles 22 de octubre.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 31 grados, la probabilidad de lluvia será del 49%, con una nubosidad del 46%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 25 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 4%, con una nubosidad del 13%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que es cálido todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se sienten las más bajas.

Las más fuertes lluvias en Miami se dan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos presume de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaMiamiestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Washington D. C. este 22 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo:

Un hombre enfrenta cargos penales tras quedarse con 7.400 dólares que encontró tirados en la calle

Las cámaras de un vehículo registraron el momento en el que tomaba el dinero y escapaba. La reacción de la comunidad y la normativa estatal de Maine ponen en el centro el debate sobre civismo y responsabilidad

Un hombre enfrenta cargos penales

Detuvieron a una persona que estrelló su vehículo contra una barrera de seguridad de la Casa Blanca

El choque ocurrió a las 10:37 de la noche en una de las entradas ubicadas en la intersección de 17th Street y E Street, al suroeste del complejo presidencial, precisó el Servicio Secreto de Estados Unidos en un comunicado

Detuvieron a una persona que

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 21 de octubre de 2025

Esta lotería estadounidense lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada martes y viernes, en los que se tiene la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Resultados de Mega Millions: todos

Tiene 101 años y trabaja 6 días a la semana: “Si me jubilo, me muero”

Ann Angeletti, de Nueva Jersey, desafía los estereotipos sobre la vejez al liderar una joyería familiar junto a su hija y su nieta, manteniendo una rutina activa que considera clave para su longevidad y bienestar

Tiene 101 años y trabaja
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un temporal de lluvia, viento

Un temporal de lluvia, viento y granizo azotó al sur de Buenos Aires: se voló el techo de un hospital y hubo más daños

Hoy se conocerá el veredicto contra el hombre que mató, descuartizó y quemó en la parrilla a su vecina en Campana

Mi primera cana, o cómo envejecer leyendo el Génesis

¿Por qué OpenAI eligió Argentina?

Ecosistema asegurador: la capacitación como póliza de futuro

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky condenó el ataque

Volodimir Zelensky condenó el ataque de Rusia contra Kiev y afirmó que “las palabras rusas sobre diplomacia no significan nada”

Costa Rica extraditó a Estados Unidos al nicaragüense Elías Herrera Hernández

Donald Trump viajará a Japón la próxima semana para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev: al menos seis muertos y 17 heridos

Zelensky viajará a Suecia para anunciar un acuerdo conjunto sobre exportaciones en materia de defensa

TELESHOW
Melody Luz se decidió por

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”