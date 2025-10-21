Una mujer ganó 100.000 dólares en la lotería en Michigan gracias a ChatGPT

Tammy Carvey, ganadora de 100.000 dólares, muestra su boleto de Powerball elegido con números sugeridos por ChatGPT. (Lotería de Michigan)

Tammy Carvey, residente de Wyandotte, recurrió a la aplicación de inteligencia artificial para generar una combinación de números antes de comprar su billete en el sitio web MichiganLottery.com, según informó FOX News en su reporte.

Carvey explicó: “solo juego Powerball cuando el pozo se vuelve interesante y al superar los 1.000 millones de dólares, decidí comprar un boleto. Pedí a ChatGPT una serie de números para Powerball y fueron esos los que puse en mi billete”.

La jugada incluyó los números 11, 23, 44, 61 y 62, más el Powerball 17. De acuerdo con la historia publicada por USA Today, la apuesta ganadora contó además con la opción Power Play, que duplicó el premio de 50.000 a 100.000 dólares.

Carvey relató que tras consultar la combinación, inicialmente creyó haber ganado 50.000 dólares: “Google me indicó que correspondía ese premio y eso pensé que había conseguido. No fue hasta ingresar a mi cuenta en Michigan Lottery que supe que añadí el Power Play y mi premio era de 100.000 dólares”.

La combinación generada por inteligencia artificial permitió a una residente de Wyandotte duplicar su premio gracias a la opción Power Play. (AP foto/George Walker IV)

La noche en que verificó los resultados, compartió la sorpresa con su esposo. “Estábamos en total incredulidad”, sostuvo Carvey según la declaración recogida por el comunicado de la Michigan Lottery. El organismo confirmó la entrega del premio en su sede y especificó que el dinero será destinado al pago de su vivienda, mientras la ganadora planea ahorrar el resto.

La apuesta de Tammy Carvey se suma a un fenómeno reciente dentro de Estados Unidos, donde jugadores de lotería experimentan nuevas estrategias aprovechando herramientas digitales. Según remarcó FOX News, “Carvey es parte de un número creciente de jugadores que recurren a la inteligencia artificial con la esperanza de mejorar sus probabilidades de hacerse millonarios”.

El propio perfil oficial de Michigan Lottery celebró en la red social X la historia: “¡Tammy Carvey convirtió la inteligencia artificial en un premio de la vida real tras ganar 100.000 dólares con números elegidos por ChatGPT!”

Desde la organización del juego detallaron que los boletos pueden adquirirse en línea o en puntos de venta habituales, como estaciones de servicio y supermercados, mientras que la modalidad Power Play permite multiplicar los premios obtenidos. En este caso, la opción duplicó el monto original.

Carvey es parte de la tendencia de jugadores en Estados Unidos que apuestan utilizando herramientas de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic)

La inteligencia artificial y el azar

El fenómeno de la inteligencia artificial en el ámbito de los juegos de azar no se limita a Michigan. FOX News detalla que Carrie Edwards, abuela oriunda de Virginia, también ganó empleando ChatGPT para elegir sus números para el sorteo del 8 de septiembre del Virginia Lotto. Su elección de Power Play triplicó las ganancias iniciales de 50.000 a 150.000 dólares, monto que destinó íntegramente a actividades benéficas.

“Cuando consulté los números ganadores y vi que coincidían cuatro bolas blancas y el Powerball, supe que había obtenido algún premio,” destacó la ganadora a la Michigan Lottery.

La lotería Powerball actualiza periódicamente sus montos conforme aumenta la venta de boletos, y el atractivo de pozos superiores a los mil millones de dólares ha impulsado el interés de nuevos jugadores.

Carvey reside en Wyandotte, a unos 24 kilómetros de Detroit, y es considerada la primera ganadora de su estado que logra obtener un premio basado en combinaciones generadas por ChatGPT, según la información recabada por FOX News y confirmada por la propia organización estatal del juego.