Estados Unidos

Reporte del estado del tiempo en Columbus: probabilidades de lluvia, rachas de viento y temperatura

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Por Armando Montes

Guardar
Conoce todas las condiciones meteorológicas
Conoce todas las condiciones meteorológicas que se van a registrar en los próximos horas en tu ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima tiene un papel fundamental en la vida diaria, la vegetación y la fauna silvestre, influenciando actividades y comportamientos tanto humanos como naturales. Su estudio es esencial, ya que la intervención humana ha alterado los patrones naturales, generando cambios impredecibles en las temperaturas y fenómenos meteorológicos, sin importar la estación del año. Estos cambios pueden ser abruptos, afectando la estabilidad de las condiciones que solían ser más predecibles.

Contar con información actualizada sobre el pronóstico del tiempo es útil para evitar sorpresas y estar preparados ante posibles lluvias, vientos intensos o días extremadamente soleados. Estar informado ayuda a prevenir inconvenientes en la rutina diaria, además de permitir una mejor planificación de actividades al aire libre.

Por ello, compartimos el pronóstico del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mantenerse al tanto del estado del tiempo no solo es práctico, sino también necesario, especialmente en tiempos de variabilidad climática tan pronunciada, en los que un cambio de condiciones puede ocurrir de un momento a otro.

El clima será nublado, luego se convertirá gradualmente en parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 41 grados Fahrenheit (5 grados Celsius).

Habrá un viento del oeste de 9 a 11 millas por hora (14 a 18 kilómetros por hora).

Estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera un clima mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 57 grados Fahrenheit (aproximadamente 14 grados Celsius).

Habrá un viento del oeste de 9 a 13 millas por hora (14 a 21 kilómetros por hora).

Esta noche, las temperaturas descenderán y se anticipa un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y fresca.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del martes, 21 de octubre de 2025

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (Reuters)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

Temas Relacionados

ClimaColumbusOhioestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Una mujer ganó 100.000 dólares en la lotería en Michigan gracias a ChatGPT

Tammy Carvey usó la famosa herramienta de inteligencia artificial para elegir los números ganadores y duplicó su premio con la opción Power Play

Una mujer ganó 100.000 dólares

Expertos en terrorismo internacional advirtieron en el Senado de Estados Unidos sobre el avance de Hezbollah en Venezuela y su impacto en la región

Marshall Billingslea, ex subsecretario para la Financiación del Terrorismo del Tesoro de Estados Unidos, alertó sobre la presencia del grupo armado libanés en América Latina y la entrega de miles de pasaportes a ciudadanos vinculados con organizaciones extremistas

Expertos en terrorismo internacional advirtieron

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 22 de octubre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Reporte del estado del tiempo

Clima en Filadelfia: el pronóstico del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia: el pronóstico

Tras la suspensión de su encuentro con Putin, Trump dijo que no quiere perder el tiempo en una “reunión inútil”

El presidente estadounidense anticipó que informará sobre posibles avances diplomáticos en los próximos días y pidió a ambos países frenar el enfrentamiento

Tras la suspensión de su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el bosque donde

Cómo es el bosque donde encontraron sin vida al investigador argentino que estaba desaparecido en Alemania

En los últimos dos años, por cada diez empleos registrados que se perdieron, se crearon siete con monotributo

El mensaje de Milei en Córdoba, en la recta final de la campaña: “Falta mucho, nunca dije que iba a ser fácil”

Mar del Plata: presentaron un proyecto para crear una playa pública adaptada para personas neurodivergentes

El gobierno porteño realizará capacitaciones sobre cómo votar con la Boleta Única de Papel

INFOBAE AMÉRICA
El secretario general de la

El secretario general de la OTAN viaja a Washington para discutir el futuro del apoyo a Ucrania

Lima Arena: Cómo este nuevo recinto cultural propone modernizar los estándares acústicos y ambientales en la ciudad

¿Qué revelan los sueños sexuales?: claves para entender su significado, según la ciencia

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

TELESHOW
Nicki Nicole recordó cómo fue

Nicki Nicole recordó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Anto brillaba como siempre”

Ángel de Brito, fuerte sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tendría que aprender a conjugar los verbos”

Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos

Dolores Fonzi relató el tremendo episodio que vivió en terapia: “Uno se desinhibe”

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”