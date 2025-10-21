NBA en vivo: los duelos de hoy 21 de octubre

Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

La actividad en las duelas de la NBA está de regreso después de varios meses de espera tras el campeonato logrado por Oklahoma City Thunder frente a Indiana Pacers y una postemporada que tuvo grandes emociones. Esta noche los actuales campeones recibirán su anillo de campeonato y abrirán con broche de oro la Temporada 2025 recibiendo a Houston Rockets en el Paycom Center.

Este nuevo año dentro de las duelas del mejor baloncesto del mundo promete varias semanas de emoción con la llegada de talentosos novatos, así como los diferentes movimientos que se registraron durante la pausa de actividades.

No te pierdas ni un minuto de acción a continuación te compartimos cuáles son los partidos programados para este martes 21 de octubre.

Partidos NBA del 21 de octubre

Sigue de cerca todas las acciones del mejor baloncesto del mundo (Cary Edmondson-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder

Hora de México: 17:30 horas

Hora del Este de EEUU: 18:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 15:30 horas

Estadio: Paycom Center

Ciudad: Oklahoma City, OK

Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers

Hora de México: 20:00 horas

Hora del Este de EEUU: 21:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas

Estadio: Crypto.com Arena

Ciudad: Los Angeles, CA

Cómo inició la NBA

Desde su creación en 1946, la liga de baloncesto ha logrado crecer a pasos agigantados hasta convertirse en una de las mejores del mundo (Bob DeChiara-Imagn Images vía Reuters Con)

Cuando la liga de baloncesto profesional se comenzó a instaurar a inicios de la década de 1940, en Estados Unidos dominaban dos deportes: fútbol americano y béisbol. El basquetbol no era del todo popular y fue considerado como una actividad universitaria.

El fin de la Segunda Guerra Mundial representó un boom en la industria del entretenimiento, las actividades de ocio para las personas fue uno de los sectores más interesantes para los empresarios y en medio de esta euforia constante Walter A. Brow, dueño del Boston Garden, junto con otros inversionistas decidieron impulsar el basquetbol profesional.

Los empresarios tenían claros su objetivos, necesitaban de un espectáculo que se realizará en espacios cerrados y atrajera grandes audiencias. El baloncesto era el deporte ideal, pues además de que ya tenía la atención de ciertas personas, se podría jugar varias veces a la semana.

De acuerdo con información de la National Basketball Association (NBA), el 6 de junio de 1946, en el Hotel Commodore de Nueva York, la liga inició su camino y desde entonces ha logrado crecer a pasos agigantados al grado de convertirse en uno de los espectáculos más lucrativos del mundo.

La NBA arrancó con franquicias en 11 ciudades diferentes, estos equipos lograron asentar las bases de la competición, para incentivar a los empresarios y jugadores se decidió que cada equipo se quedaría con las ganancias de la taquilla en sus partidos como local y no podrían utilizar a jugadores universitarios hasta que hayan terminado su ciclo de cuatro años.