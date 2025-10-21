MLB en vivo: a qué hora juegan No disponible

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

La primavera llegó y con ella las esperanzas de una nueva temporada invadió el corazón de los aficionados de las Grandes Ligas de béisbol. Después de un emocionante Clásico de Otoño entre New York Yankees y Los Ángeles Dodgers el camino hacia el campeonato inicia desde cero.

Los parques se volverán a llenar, el crujir de la madera al pegar con la pelota volverá a resonar y la emoción del “Rey de los Deportes” cautivará a los aficionados estadounidenses, latinos y asiáticos que depositan su fe en los mejores peloteros del mundo.

Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Francisco Lindor, Mike Trout y los cientos de jugadores que conforman los 30 equipos de la Major League Baseball (MLB) regresan al diamante con el objetivo de dejar su huella en la historia.

Sigue de cerca las acciones de la temporada 2025, no te pierdas ningún detalle que se registre en los múltiples partidos que hay cada día, a continuación te compartimos toda la agenda beisbolera de este hoy.

Cuáles son los partidos de hoy 21 de octubre

Juan Soto es uno de los jugadores mejores pagados de la liga (John Jones-Imagn Images)

Los orígenes de la MLB

De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.

En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.

Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.