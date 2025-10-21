Taylor Swift y su nuevo álbum “The Life of a Showgirl” inundan el top 10 de Apple en Estados Unidos

Tras el estreno de su nuevo álbum "The Life of a Showgirl", Taylor Swift está acaparando las listas de reproducción en Estados Unidos. (Foto AP Photo/Lewis Joly, archivo)

Apple ha simplificado para sus usuarios el acceso a las tendencias musicales actuales al ofrecer listas de reproducción que reúnen las novedades y las canciones más populares entre el público de Estados Unidos.

Aunque el panorama musical del nuevo milenio es más amplio que nunca y es común sentirse fuera de sintonía, estas plataformas permiten mantenerse informado sobre lo que domina en la escena.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

"The Fate of Ophelia" encabeza el listado de Apple en EEUU. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

The Fate of Ophelia de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Opalite

Taylor Swift

"Opalite" se mete en el segundo lugar del listado en Apple EEUU. (Foto AP/Lewis Joly, archivo)

Lo más nuevo de Taylor Swift, Opalite, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

La canción "Elizabeth Taylor" se cuela en el tercer lugar del listado. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Elizabeth Taylor de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la tercera posición.

4. Father Figure

Taylor Swift

"Father Figure" se queda con el cuarto sitio del ranking. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Father Figure se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. Wi$h Li$t

Taylor Swift

"Wi$h Li$t" se mete en el listado de las 10 canciones más escuchadas de Apple en EEUU. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. Wi$h Li$t entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Tras semanas de reinado, "Golden" de HUNTR/X ha sido desplazada a la sexta posición del ranking. (Netflix via AP)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast. Quizás por esto es que Golden debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

"The Life of a Showgirl" una colaboración de Taylor Swift y Sabrina Carpenter, logra colarse en la séptima posición del listado. (Foto por Scott A Garfitt/Invision/AP, Archivo)

En séptimo lugar, continúa The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) de Taylor Swift.

8. Wood

Taylor Swift

"Wood" se queda con el octavo lugar del ranking. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Wood, interpretado por Taylor Swift, ocupa el octavo lugar de la lista.

9. Actually Romantic

Taylor Swift

"Actually Romantic" se queda con el noveno sitio del ranking estadounidense. (AP foto/Lindsey Wasson, archivo)

Actually Romantic de Taylor Swift se mantiene en noveno lugar.

10. Eldest Daughter

Taylor Swift

"Eldest Daughter" se mete en la décima y última posición del listado. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Eldest Daughter no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la décima posición.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.