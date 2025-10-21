Taylor Swift y su nuevo álbum “The Life of a Showgirl” inundan el top 10 de Apple en Estados Unidos

Apple ha simplificado para sus usuarios el acceso a las tendencias musicales actuales al ofrecer listas de reproducción que reúnen las novedades y las canciones más populares entre el público de Estados Unidos.
Aunque el panorama musical del nuevo milenio es más amplio que nunca y es común sentirse fuera de sintonía, estas plataformas permiten mantenerse informado sobre lo que domina en la escena.
Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados
1. The Fate of Ophelia
Taylor Swift
The Fate of Ophelia de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.
2. Opalite
Taylor Swift
Lo más nuevo de Taylor Swift, Opalite, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?
3. Elizabeth Taylor
Taylor Swift
Elizabeth Taylor de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la tercera posición.
4. Father Figure
Taylor Swift
Father Figure se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?
5. Wi$h Li$t
Taylor Swift
El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. Wi$h Li$t entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.
6. Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast
Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast. Quizás por esto es que Golden debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.
7. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)
Taylor Swift
En séptimo lugar, continúa The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) de Taylor Swift.
8. Wood
Taylor Swift
Wood, interpretado por Taylor Swift, ocupa el octavo lugar de la lista.
9. Actually Romantic
Taylor Swift
Actually Romantic de Taylor Swift se mantiene en noveno lugar.
10. Eldest Daughter
Taylor Swift
Eldest Daughter no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la décima posición.
Apple Music significa más del 6% de ingresos a la compañía
La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.
En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.
Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.