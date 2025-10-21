Disney+ Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

La plataforma llegó a Latinoamérica y el Caribe a finales del 2020 y desde entonces busca dominar la industria de streaming en la región. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. El retorno de las brujas

Tres brujas del siglo XII son invocadas durante la noche de Halloween en la ciudad de Salem, Massachusetts, de manera accidental por unos niños. Desterradas hace 300 años por sus prácticas de brujería, este trío prometió volver algún día para sembrar el caos. Ahora aprovecharán la ocasión para cumplir su promesa. Una comedia realizada por la factoría Disney con vistas a su exhibición en la fiesta de Halloween.

2. Pesadilla antes de Navidad

Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo.

3. Marvel's Spidey and Iron Man: Avengers Team Up!

4. Halloweentown

En su 13º cumpleaños, Marnie descubrirá que es descendiente de una familia de brujas y que ella misma lo es también. Su abuela la lleva a la ciudad de Halloween, donde otras brujas, espíritus, vampiros y demas seres extraños llevan unas vidas completamente normales. Allí, la pequeña Marnie tendrá que ayudar a su madre y a su abuela para impedir que una fuerza malvada consiga hacerse con Halloweentown.

5. El retorno de las brujas 2

Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de la Llama Negra y resucitó a las hermanas Sanderson del siglo XVII y ahora buscan venganza. De tres estudiantes de secundaria depende impedir que las voraces brujas causen un nuevo tipo de estrago en Salem antes del amanecer el día de Halloween.

6. Vampirina: Un insti de miedo (Vampirina: Teenage Vampire)

Una vampiresa adolescente asiste a una escuela de artes escénicas ocultando su identidad. Un padre sobreprotector le asigna un guardián fantasmal para que la vigile mientras persigue su pasión por la música.

7. Halloweentown 2: La venganza (Halloweentown II: Kalabar's Revenge)

Al ir a investigar una serie de acontecimientos a Halloweentown, Marnie y Sophie se dan cuenta de que la ciudad ha perdido su magia. Es entonces cuando Marnie descubre que el brujo que ha robado su libro de hechizos pretende convertir a los humanos en sus disfraces. Marnie deberá usar todos sus poderes para evitar que el mundo se convierta en una fiesta de Halloween eterna.

8. La mansión encantada

Jim Evers (Eddie Murphy), un agente inmobiliario adicto al trabajo, arrastra a su familia a la enorme y espantosa mansión Gracey con la intención de reconstruirla. Pero nada más llegar, se presentan ante la familia 999 macabros y burlones fantasmas que no están dispuestos a marcharse mientras no se terminen las obras. Jim se verá obligado a conjurar el maleficio y, al mismo tiempo, descubrirá cuánto le necesita su familia.

9. Mansión encantada (Haunted Mansion)

Una madre soltera y su hijo contratan a un grupo variopinto de supuestos expertos paranormales para ayudarlos a librarse de los "okupas sobrenaturales" que hay en su casa.

10. Halloweentown High

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Dado Ruvic)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.