Estados Unidos

Conoce el clima de este día en Houston

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este martes 21 de octubre en Houston.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 38%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura llegará a los 21 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 62%, mientras que las ráfagas de viento serán de 30 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que es cálido todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más calientes se registran entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima helado predomina.

En tanto, el mes con más precipitaciones regularmente es en junio o en octubre.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos posee de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaHoustonestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Dallas este martes 21 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Dallas

Un adolescente de 19 años fue acusado de asesinar a la pareja de su madre e intentar desaparecer los restos en una licuadora

Las autoridades de Nueva York investigan a Damien Hurstel tras una confesión escalofriante, que reabre el debate sobre la atención a jóvenes con antecedentes psiquiátricos en entornos familiares vulnerables

Un adolescente de 19 años

Clima en Miami: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Miami: pronóstico de

Temperaturas en Washington D. C.: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Washington D. C.:

Pese a los esfuerzos políticos de Trump, Hamas se resiste a entregar sus armas y Netanyahu amenaza con romper la tregua en Gaza

El premier israelí recibe hoy al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en una etapa compleja del cese de fuego por las demoras de la organización terrorista para cumplir con los términos del acuerdo de paz

Pese a los esfuerzos políticos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los docentes universitarios llevarán a

Los docentes universitarios llevarán a cabo hoy otra jornada de protestas para exigir la aplicación de la ley de financiamiento

Comienza el juicio por el femicidio de Xoana Escobar, la mujer que fue encontrada muerta dentro de un tambor en Merlo

Desarticularon una banda dedicada al robo de vehículos en Salta y detuvieron a 13 personas

Por una discusión de tránsito, un conductor golpeó con un fierro a un motociclista en Córdoba

Recuperaron restos fósiles que eran vendidos por redes sociales en Río Negro

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea acordó adelantar

La Unión Europea acordó adelantar al 2028 la desconexión de las importaciones de hidrocarburos rusos

Sanae Takaichi es la primera mujer en ser designada al frente del gobierno de Japón

EEUU planea aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos y laborales

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche

Azotea, la residencia de artistas que busca recuperar el espíritu de los ‘60 en el Microcentro porteño

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”