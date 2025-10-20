Estados Unidos

Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más frecuentes lo que causa que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 40°F (4°C).

Habrá un viento del oeste de aproximadamente 6 mph (9.7 km/h) que se volverá tranquilo por la tarde.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, el clima será mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 71 grados Fahrenheit (21 grados Celsius).

Se espera un viento ligero del sur que aumentará a velocidades de entre 6 y 11 millas por hora (9 a 18 kilómetros por hora) por la mañana.

Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 21 millas por hora (34 kilómetros por hora).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 19 de octubre 8:35 p.m. EDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Reston para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: temperatura y

Texas: Previsión meteorológica del clima de mañana en San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Texas: Previsión meteorológica del clima

Persisten los interrogantes contra el cantante D4vd después de que se encontrara el cuerpo de una adolescente en su Tesla

La condición en la que se halló el cuerpo complica las investigaciones. El médico forense del condado describió que los restos estaban severamente descompuestos

Persisten los interrogantes contra el

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este lunes 20 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico

Alerta en el Caribe por la posible formación de la tormenta tropical Melissa

El sistema Invest 98L avanza sobre las islas de Barlovento y podría convertirse esta semana en la decimotercera tormenta nombrada de la temporada de huracanes

Alerta en el Caribe por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Recetas de Halloween: cinco ideas

Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Mataron a una adolescente de 16 años de un balazo en la cabeza durante una fiesta en Paraná

Imputaron y excarcelaron a los detenidos por la pelea entre Hell’s Angels y Tehuelches en La Plata

Se cumple un mes del triple femicidio de Florencio Varela: qué pasará con el expediente

Rechazaron un pedido de Julio De Vido para declarar prescripta la causa por la tragedia de Once

INFOBAE AMÉRICA
La Guardia Costera de Italia

La Guardia Costera de Italia rescató a 91 migrantes y recuperó dos cuerpos en aguas cercanas a la isla Lampedusa

El soporte del gobierno de México a dictaduras de crimen organizado no puede continuar impune

Un avión de carga terminó en el mar tras salirse de la pista del aeropuerto de Hong Kong: al menos dos muertos

El Ejército de Ecuador llevó a cabo un nuevo ataque contra la minería ilegal en el norte del país

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

TELESHOW
Denunciaron a Wanda Nara por

Denunciaron a Wanda Nara por usurpación de marca y Ana Rosenfeld salió a defenderla: la millonaria cifra que le exigen

Matías Alé: “La marihuana me llevó a ser internado y medicado siete veces por día”

Edith Hermida relató el calvario que vive con un hombre que la acosa: “Viene a mi casa”

Las conmovedoras fotos de Pampita con Blanca Vicuña en el Día de la Madre: “Guerrera de la vida”

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León