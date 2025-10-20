Estados Unidos

Los restos humanos hallados en una escuela abandonada corresponden a la joven desaparecida Kada Scott

Las autoridades de Filadelfia también informaron que el sospechoso en el caso, Keon King, fue imputado con nuevos cargos

Por Daniela Mérida

Las autoridades de Filadelfia confirmaron
Las autoridades de Filadelfia confirmaron que los restos hallados en una escuela abandonada pertenecen a Kada Scott. (Departamento de Policía de Filadelfia vía AP)

Las autoridades de Filadelfia confirmaron la identidad de los restos humanos hallados el pasado fin de semana en una escuela abandonada: pertenecen a Kada Scott, una joven de 23 años que había sido reportada como desaparecida desde inicios de octubre. El hallazgo fue resultado de una pista recibida por los investigadores, quienes lograron localizar el cuerpo en una zona boscosa junto a la antigua institución Ada H. Lewis Middle School.

La Policía de Filadelfia informó que, tras recibir la notificación de la desaparición de Scott, inició una investigación que derivó en la detención de Keon King, de 21 años. Scott fue vista por última vez la noche del 4 de octubre, cuando tomó el vehículo de su madre para dirigirse a su trabajo en una residencia de ancianos, The Terrace at Chestnut Hill. El automóvil fue hallado posteriormente en el estacionamiento del centro sin los objetos personales de la joven.

La familia de Scott presentó un reporte de persona desaparecida la mañana siguiente de su desaparición, tras no poder contactar a la joven y recibir datos contradictorios sobre su paradero. Las investigaciones señalaron que hubo un intercambio de comunicaciones entre Scott y King antes de la desaparición. Además, amigos y familiares alertaron que desconocidos habían acosado telefónicamente a la víctima días previos al suceso.

Desarrollo de la investigación y detención

Un hombre de 21 años
Un hombre de 21 años fue arrestado por su presunta relación con la desaparición y muerte de Kada Scott. (Philadelphia Police Department)

El análisis de los registros telefónicos de Scott permitió a las autoridades identificar a Keon King como sospechoso. Los datos ubicaron su dispositivo móvil en todos los escenarios clave relacionados con el caso. Tras entregarse a la policía, King fue inicialmente acusado de secuestro, detención ilegal, acecho, uso delictivo de telecomunicaciones y manipulación de pruebas, aunque no ha declarado su postura ante los cargos.

La investigación reveló que la última vez que se vio a Scott fue poco después de las 22:30, el día que desapareció. Su madre contactó a la policía cuando notó que no regresaba ni respondía mensajes, mientras que la residencia de ancianos confirmó que Scott se marchó temprano de su turno. Al día siguiente, los investigadores localizaron objetos personales de la víctima cerca de la escuela abandonada, incluidos un documento con su nombre y una funda de iPhone.

Nuevas pruebas y ampliación de cargos

Tras la confirmación del hallazgo
Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de Scott, King fue imputado con nuevos cargos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes, la fiscalía del distrito de Filadelfia anunció nuevos cargos contra King relacionados con la utilización de un Hyundai Accent quemado, presuntamente empleado para trasladar el cuerpo de Scott. Entre los nuevos delitos formalizados se encuentran incendio provocando catástrofe, conspiración, uso no autorizado de vehículo, manipulación de pruebas, poner en peligro a otra persona y receptación de bienes robados, confirmaron el fiscal Larry Krasner y la asistente Ashley Toczylowski.

Autoridades señalaron que el automóvil Hyundai fue detectado en los puntos relevantes del caso. Además, cámaras de seguridad y análisis forenses acompañan estos nuevos elementos. Toczylowski detalló que la investigación continúa y podrían surgir otros cargos adicionales a medida que se analicen más pruebas, como registros de video e información de los teléfonos celulares involucrados.

Durante la conferencia de prensa, funcionarios y familiares leyeron un comunicado en el que agradecieron a la comunidad y solicitaron privacidad para procesar “los devastadores acontecimientos de las últimas semanas”. El padre de la víctima, Kevin Scott, destacó la confianza en la Policía de Filadelfia y los organismos de justicia. Las autoridades aseguraron que la pesquisa se mantiene activa y que se continuará revisando todas las evidencias. La familia indicó que honrará la memoria de Scott recordando su generosidad y solidaridad, valores que caracterizaban su vida diaria.

