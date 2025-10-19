Estados Unidos

Virginia: Cuál será el estado del tiempo de Ashburn para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad de Ashburn. en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas antes de la 1 a.m., luego es probable que continúen las lluvias.

La temperatura mínima será de alrededor de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius).

El viento del sur será de 11 a 15 mph (18 a 24 km/h) y se convertirá en viento del oeste después de la medianoche.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 mph (40 km/h).

La probabilidad de precipitación será del 90%.

Se anticipan nuevos acumulados de precipitación entre un cuarto y medio de pulgada (0.6 a 1.3 cm) posibles.

El clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera una posibilidad de lluvias antes de las 8 a.m. El cielo estará mayormente nublado, pero gradualmente se volverá soleado, con una temperatura máxima cercana a 64°F (18°C). Habrá un viento del oeste de 14 a 17 mph (22 a 27 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 mph (45 km/h). La probabilidad de precipitación es del 30%.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 18 de octubre, 8:35 p. m. EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Predicción del clima en Reston para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de improviso, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Predicción del clima en Reston

Texas: Previsión del clima de mañana en San Antonio

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es básico revisar el pronóstico antes de planear tu día

Texas: Previsión del clima de

EEUU advirtió sobre “información creíble” de un posible ataque de Hamas a civiles en Gaza que podría romper el alto el fuego

Washington subrayó que, en caso de que ocurra el atentado, “se adoptarán medidas para proteger a la población palestina y preservar la integridad de la tregua”

EEUU advirtió sobre “información creíble”

Clima en Ohio: conoce el reporte del estado del tiempo para mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Clima en Ohio: conoce el

Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo del 19 de octubre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Clima en Seattle: predicción del
ÚLTIMAS NOTICIAS
El recambio en la línea

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

La morosidad bancaria sigue en aumento: llegó al máximo en lo que va del actual gobierno

Con más de USD 33.000 millones, minería y energía concentran el 98% de las inversiones proyectadas en el RIGI

El cambio climático podría transformar el desierto del Sahara con un aumento de lluvias nunca antes visto

Tres heridos y varias armas secuestradas tras otra pelea de los Hells Angels en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Murió Sam Rivers, histórico bajista

Murió Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit

Pakistán y Afganistán acordaron un alto el fuego inmediato tras los ataques fronterizos y la mediación de Qatar

EEUU advirtió sobre “información creíble” de un posible ataque de Hamas a civiles en Gaza que podría romper el alto el fuego

El enigma de Arthur Rimbaud en Indonesia: el poeta maldito que desertó del ejército y desapareció en la selva de Java

Detienen en Japón a un hombre por vender pornografía de celebridades generada con IA

TELESHOW
Evangelina Anderson mostró su exigente

Evangelina Anderson mostró su exigente rutina de ejercicio y causó furor en las redes sociales

La emoción de Panam al explicar el significado de su canción “Colibrí”: la conexión con la muerte de su hija

Joaquín Furriel confirmó su relación con una abogada española: “Estoy hace casi un año”

La emotiva despedida de Mey Scápola a Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

Indiana Cubero celebró sus 17 años rodeada por su mamá y sus hermanas: el tierno mensaje de Nicole Neumann