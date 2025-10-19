Estados Unidos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 18 de octubre de 2025

Como cada sábado, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores de su último sorteo millonario

Por Rodrigo Gutiérrez González

Los premios de Powerball van
Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta varios millones de dólares (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los ganadores del último sorteo llevado a cabo por Powerball, una de las principales loterías estadounidenses que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: sábado 18 de octubre de 2025.

Resultados ganadores: 3 11 27 40 58 10.

Multipler: 3.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios millones de dólares.

No se necesita ser ciudadano o residente estadounidense para participar en el sorteo de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, consulta con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo ganar Powerball?

No tienes que ser residente
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball(AP Photo/)

Para poder jugar Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el precio que tiene cada uno de sus sorteos.

Posteriormente, tienes que seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego elegir un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball arrancó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

