Estados Unidos

A qué hora juegan Vladimir Guerrero Jr y los Blue Jays: todos los partidos de este 19 de octubre

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

Por Armando Montes

Guardar
No te pierdas ni un
No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

Del Dodger Stadium en Los Ángeles, California, hasta el histórico Fenway Park en Boston se llevan a cabo diferentes partidos de béisbol. Estrellas como Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Freddie Freeman, Mookie Betts, entre otros, dan lo mejor de sí dentro del diamante para llevar a su afición a la Serie Mundial y conseguir el ansiado trofeo del comisionado.

Todos los equipos juegan 164 partidos a lo largo de la temporada regular con el objetivo de conseguir el mejor récord de sus respectivas divisiones y sumarse al selecto grupo de franquicias que logran su pase a los Play Offs. Cada pitcheo, hit, entrada y juego es importante al corte de caja de postemporada y esto garantiza un gran espectáculo a los aficionados al “Rey de los Deportes”.

Sigue de cerca todas las acciones que se lleven a cabo dentro de todos los parques de la Major League Baseball (MLB), te compartimos todos los detalles de los juegos que se van a disputar este 19 de octubre

Todos los partidos de la MLB del 19 de octubre

Aaron Judge es uno de
Aaron Judge es uno de los mejores jugadores a la ofensiva de toda la liga (Brad Penner-Imagn Images)

Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays

Hora del Este de EEUU: 20:03

Hora del Centro de EEUU: 19:03

Hora del Oeste de EEUU: 17:03

Estadio: Rogers Centre

Los más equipos ganadores de la historia

De acuerdo con información del palmarés oficial del sitio de la MLB, la Serie Mundial se ha disputado un total de 117 veces desde 1903 hasta la actualidad (con la excepción de los años 1904 y 1994)  en donde han destacado los siguientes equipos:

New York Yankees con 27 títulos: Fundados en 1901 como Baltimore Orioles y renombrados como New York Yankees en 1913, son la franquicia más exitosa no solo del béisbol, sino de los deportes profesionales estadounidenses. Su dominio comenzó en la década de 1920 con Babe Ruth, quien lideró al equipo a cuatro títulos.

Años ganados: 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009.

St. Louis Cardinals con 11 títulos: los Cardinals son la franquicia más exitosa de la Liga Nacional. Aunque el equipo se fundó en 1882, su legado comenzó a consolidarse en los años 1920 con jugadores como Rogers Hornsby y continuó con figuras como Stan Musial, Bob Gibson y Albert Pujols. 

Años ganados: 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011.

Boston Red Sox con 9 títulos: Fundados en 1901 como Boston Americans, los Red Sox ganaron la primera Serie Mundial en 1903 contra los Pittsburgh Pirates. Dominaron los primeros años con Babe Ruth, pero sufrieron una sequía de 86 años conocida como la "Maldición del Bambino" tras vender a Ruth a los Yankees.

Años ganados: 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018.

Oakland Athletics con 9 títulos: Aunque el equipo se formó en 1901 en Filadelfia, los Athletics se mudaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland en 1968. En Filadelfia, bajo el mánager Connie Mack, ganaron cinco títulos, destacando las dinastías de 1910-1913 y 1929-1930. En Oakland, lograron una racha de tres títulos consecutivos (1972-1974) con jugadores como Reggie Jackson y Catfish Hunter.

Años ganados: 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989.

Temas Relacionados

MLBbéisbolestados-unidos-deportesmexico-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Un joven mató a su novia de 17 años y su mamá lo ayudó a encubrir el asesinato por meses

Tanto madre como hijo están detenidos y enfrentan cargos relacionados con el homicidio de London Thomas, cuyo cuerpo fue hallado en un contenedor de plástico

Un joven mató a su

Apuñaló a la clienta delante de ella con un cuchillo que compró porque ‘se demoró’ pagando

El ataque ocurrió en Nueva Jersey, en el estacionamiento de una famosa cadena de descuentos a nivel nacional tras una disputa dentro de la tienda

Apuñaló a la clienta delante

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Los Ángeles este 19 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del estado del tiempo:

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 18 de octubre de 2025

Como cada sábado, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores de su último sorteo millonario

Resultados de Powerball: todos los

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de octubre en Nueva York

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevo video de la pelea

Nuevo video de la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata: la emboscada previa a los disparos

“Competencia desigual de monedas”: desde la apertura del cepo, los ahorros se dolarizaron cada vez más rápidamente

Enfrentamiento de los Hells Angels en La Plata: el momento en el que uno de los heridos se desploma en una estación de servicio

Misterio en Rocas Coloradas: la hipótesis sobre la desaparición de los jubilados en Chubut y la desolada zona donde los buscan

Superávit fiscal: para cumplir con el FMI, en el último trimestre el gobierno deberá profundizar el recorte del gasto

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania atacó una planta de

Ucrania atacó una planta de gas a 1.200 kilómetros de Moscú y obligó a suspender el suministro desde Kazajistán

Rodrigo Paz dijo que Bolivia vive un momento “de renovación” y prometió un gobierno de consensos si es elegido presidente

Luis Arce celebró la realización del balotaje en Bolivia: “Había sectores que no querían que se llevara adelante esta segunda vuelta”

El arte precolombino toma cuatro museos de Madrid, en la “mayor muestra de la historia”

Un retrato de Francis Bacon lidera una subasta récord con más USD 63 millones

TELESHOW
Zaira Nara habló de su

Zaira Nara habló de su parecido físico con Gabriela Sari en medio de rumores de romance con su exnovio Facundo Pieres

Día de la Madre: entre recuerdos y amor, los mensajes más emotivos con fotos, palabras y videos

Jimena Barón mostró una foto suya de hace 28 años y sorprendió por su parecido con su hijo Momo

La reacción viral de Nico Occhiato por la arriesgada hazaña de Flor Jazmín en Fuerza Bruta

Carolina Amoroso presentó a Vicente en la mesa de Mirtha Legrand: “El bebé más pequeño en mi programa”