Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más frecuentes lo que genera que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente despejado, con una temperatura mínima alrededor de 54 grados Fahrenheit (12 grados Celsius).

Se espera un viento del sur de aproximadamente 6 millas por hora (9.7 kilómetros por hora).

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Esta tarde, se espera una posibilidad de chubascos después de las 2 p.m. El clima será parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius).

Habrá una brisa, con vientos del sur de 9 a 14 mph (14 a 23 km/h), aumentando a 15 a 20 mph (24 a 32 km/h) por la tarde. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 36 mph (58 km/h). La probabilidad de precipitación es del 50%.

Esta noche, se anticipa que el clima se mantenga fresco y parcialmente nublado, con temperaturas que descenderán a alrededor de 60 grados Fahrenheit (16 grados Celsius).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 17 de octubre, 8:35 p. m. EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.