Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo del 19 de octubre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Por Armando Montes

Este es el reporte del
Este es el reporte del estado del tiempo para mañana en la ciudad estadounidense (Reuters)

En los últimos años, más allá de consultar el pronóstico del tiempo para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo eventos deportivos.

Según con el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NOAA), para este 19 de octubre se estima que en Seattle  habrá temperatura máxima de 14 centigradosPara mañana se prevé un clima Lluvias, principalmente antes de las 5 p.m., luego chubascos y posiblemente una tormenta eléctrica después de las 5 p.m. Alta cerca de 14. Viento del suroeste de 11 a 15 mph, con ráfagas de hasta 24 mph. La probabilidad de precipitación es del 90%. Nuevas cantidades de lluvia de menos de una décima de pulgada, excepto cantidades más altas posibles en tormentas eléctricas.

Y por la noche Aguaceros y posiblemente una tormenta eléctrica antes de las 8 p.m., luego lluvia, principalmente entre las 8 p.m. y las 11 p.m. Baja alrededor de 48. Viento del sur de 6 a 9 mph. La probabilidad de precipitación es del 80%. Nuevas cantidades de precipitación de menos de una décima de pulgada, excepto montos más altos posibles en tormentas eléctricas.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

Regularmente los veranos son suaves
Regularmente los veranos son suaves en Seattle que en otras partes de Estados Unidos (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La ciudad está en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos de América, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la metrópoli más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El clima en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Un barco navegando en Alki
Un barco navegando en Alki Beach durante una ola de calor en Seattle, Washington en 2021 (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

