Estados Unidos

Clima en Miami: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Miami este sábado:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 29 grados, la previsión de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 40%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 9%, con una nubosidad del 40%, mientras que las ráfagas de viento serán de 28 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que es cálido todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las más altas temperaturas, mientras que en enero es cuando se llegan las heladas.

Las más fuertes lluvias en Miami se dan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos presume de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaMiamiestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Temperaturas en Washington D. C.: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Washington D. C.:

Lotería Mega Millions: números ganadores del 17 de octubre de 2025

Como cada viernes, esta lotería estadounidense celebró su último sorteo millonario

Lotería Mega Millions: números ganadores

Estas son las películas que están de moda en Paramount+ Estados Unidos este día

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Estas son las películas que

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público estadounidense

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Ranking Netflix: las películas más

Lo más visto esta semana de Hulu en Estados Unidos

En la actualidad, Hulu y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Lo más visto esta semana
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a una mujer por

Detuvieron a una mujer por agredir con un cuchillo a un fotógrafo durante el acto de Milei en Tres de Febrero

Encontraron más de 20 orcas muertas en Tierra del Fuego: investigan las causas tras descartar lesiones

Detuvieron a tres de los acusados de haber asesinado a un joven a balazos en Florencio Varela

Instaron a un candidato a diputado de Santa Fe a quitar los carteles de campaña

Un miembro de los Hells Angels se peló con un grupo de trapitos en el centro de La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con 600 drones en Ucrania tras la reunión de Zelensky y Trump: hay al menos un herido

Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad: las razones técnicas detrás de la decisión

Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam: “Su asesinato es una oportunidad para sentar en el banquillo a los dictadores de Nicaragua”

Tiene ELA hace 19 años y vive un infierno cada noche: la historia que marcó el debate de la eutanasia en Uruguay

Qué es la acromegalia: la enfermedad silenciosa que cambia el rostro y hace que el cuerpo crezca en la adultez

TELESHOW
Guns N’ Roses volvió a

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de Avellaneda y la del shopping es la misma”

Nico Vázquez y el detrás de escena del éxito de Rocky: “Fuimos por todo y lo logramos”

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”