Ranking Spotify en Estados Unidos: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Por Infobae Noticias

Estos son los títulos más
Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Las canciones favoritas del momento

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

«The Fate of Ophelia» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 3.241.011 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Opalite

Taylor Swift

Tras acumular 2.522.746 reproducciones, «Opalite» de Taylor Swift se mantiene en segundo lugar.

3. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

«Elizabeth Taylor», interpretado por Taylor Swift, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 1.897.310 reproducciones.

4. Father Figure

Taylor Swift

«Father Figure» de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.843.170 reproducciones, motivo por el cual continúa en la cuarta posición.

5. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)», interpretado por HUNTR/X, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 1.621.014 reproducciones.

6. Wi$h Li$t

Taylor Swift

«Wi$h Li$t» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.529.840 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Wood

Taylor Swift

«Wood» de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.484.754 reproducciones, motivo por el cual continúa en la séptima posición.

8. The Life of a Showgirl (w Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

Tras acumular 1.468.989 reproducciones, «The Life of a Showgirl (w Sabrina Carpenter)» de Taylor Swift se mantiene en octavo lugar.

9. Actually Romantic

Taylor Swift

«Actually Romantic» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.443.334 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. CANCELLED!

Taylor Swift

Tras acumular 1.341.478 reproducciones, «CANCELLED!» de Taylor Swift se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

