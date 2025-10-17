Estados Unidos

Pronóstico del clima en Miami este viernes 17 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir de tu casa, revisa el estado del tiempo en Miami para las siguientes horas en este viernes.

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Miami es de 25% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 48% en el transcurso del día y del 12% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 29 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos UV se espera alcanzarán un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 44 kilómetros por hora en el día y los 33 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, es cálido todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las temperaturas más calientes, mientras que en enero es cuando se llegan las heladas.

Las más fuertes lluvias en Miami se dan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos registra de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaMiamiestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Predicción del tiempo en Washington D. C. para este 17 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del tiempo en Washington

Ranking Spotify en EEUU: Taylor Swift y su nuevo álbum, inundan el top 10 de las canciones más escuchadas

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Ranking Spotify en EEUU: Taylor

Una nueva cirugía permite extirpar el cáncer de mama y reconstruir el seno en la misma operación

Un innovador procedimiento realizado en Nueva York logra unir la mastectomía y la reconstrucción inmediata del seno, acortando tiempos de hospitalización y acelerando la recuperación de las pacientes

Una nueva cirugía permite extirpar

Clima Reston mañana: lo que necesitas saber sobre el estado del tiempo de este viernes 17 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima Reston mañana: lo que

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana viernes 17 de octubre en Ashburn

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima en Virginia: este es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atacaron a tiros a una

Atacaron a tiros a una embarcación de la Policía de Entre Ríos y buscan a los responsables

Condenaron a un funcionario municipal de Entre Ríos por privar de la libertad a su pareja, pero no irá preso

Tragedia en Córdoba: se desplomó el ascensor de una casa y una mujer murió

Un ex empleado de la Cámara de Diputados fue condenado por traficar éxtasis y querer sobornar a un policía

Le encrucijada del Presidente: entre las urnas y Trump

INFOBAE AMÉRICA
El misterio de la tumba

El misterio de la tumba de Charlotte Temple: el lugar donde descansa una heroína literaria que nunca existió

Una bomba destruyó el auto de un reconocido periodista italiano: Meloni calificó el hecho como un “grave acto de intimidación”

Zelensky condenó los nuevos ataques rusos contra infraestructuras civiles y afirmó que el Kremlin “sigue aterrorizando la vida en Ucrania”

La OEA instó a los candidatos presidenciales a respetar los resultados del balotaje en Bolivia

Brasil y la peligrosa normalización del antisemitismo

TELESHOW
Mel Brizuela y Harry Potter,

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

Mario Pergolini recordó el día que Lionel Messi le dedicó una lapidaria frase: “Sos horrible”

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”