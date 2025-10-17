Estados Unidos

MLB en vivo: a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

Por Armando Montes

Guardar
No te pierdas ni un
No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

Los mejores peloteros del mundo demuestran el gran nivel de béisbol en cada partido de la Major League Baseball (MLB). El diamante, los asistentes de los parques y los millones de espectadores alrededor del mundo están al pendiente de cada acción que realizan las superestrellas en las diferentes facetas del “Rey de los Deportes”.

Grandes jugadas a la defensiva, hits de alto poder que buscan llevar la pelota hacia la tierra prometida y la diversión repartida a lo largo de nueve entradas son situaciones que se viven todos los días en la larga cartelera de béisbol. Jugadores de Japón, Corea del Sur, México, República Dominicana, Cuba, Colombia y Estados Unidos dan lo mejor de sí para cautivar al público que religiosamente ve estos encuentros.

Todos los días de la temporada hay al menos un juego de béisbol, no te pierdas ningún detalle de los diferentes encuentros que se llevan a cabo, a continuación te compartimos toda la información que necesitas saber de los partidos programados para este 17 de octubre

Todos los partidos de la MLB del 17 de octubre

Los Angeles Dodger es uno
Los Angeles Dodger es uno de los equipos que más inverisón ha realizado en las últimas temporadas (Kirby Lee-Imagn Images)

Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners

Hora del Este de EEUU: 18:08

Hora del Centro de EEUU: 17:08

Hora del Oeste de EEUU: 15:08

Estadio: T-Mobile Park

Milwaukee Brewers vs Los Angeles Dodgers

Hora de México: 18:38 horas

Hora del Este de EEUU: 20:38 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:38 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:38 horas

Estadio: Dodger Stadium

Los más equipos ganadores de la historia

De acuerdo con información del palmarés oficial del sitio de la MLB, la Serie Mundial se ha disputado un total de 117 veces desde 1903 hasta la actualidad (con la excepción de los años 1904 y 1994)  en donde han destacado los siguientes equipos:

New York Yankees con 27 títulos: Fundados en 1901 como Baltimore Orioles y renombrados como New York Yankees en 1913, son la franquicia más exitosa no solo del béisbol, sino de los deportes profesionales estadounidenses. Su dominio comenzó en la década de 1920 con Babe Ruth, quien lideró al equipo a cuatro títulos.

Años ganados: 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009.

St. Louis Cardinals con 11 títulos: los Cardinals son la franquicia más exitosa de la Liga Nacional. Aunque el equipo se fundó en 1882, su legado comenzó a consolidarse en los años 1920 con jugadores como Rogers Hornsby y continuó con figuras como Stan Musial, Bob Gibson y Albert Pujols. 

Años ganados: 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011.

Boston Red Sox con 9 títulos: Fundados en 1901 como Boston Americans, los Red Sox ganaron la primera Serie Mundial en 1903 contra los Pittsburgh Pirates. Dominaron los primeros años con Babe Ruth, pero sufrieron una sequía de 86 años conocida como la "Maldición del Bambino" tras vender a Ruth a los Yankees.

Años ganados: 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018.

Oakland Athletics con 9 títulos: Aunque el equipo se formó en 1901 en Filadelfia, los Athletics se mudaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland en 1968. En Filadelfia, bajo el mánager Connie Mack, ganaron cinco títulos, destacando las dinastías de 1910-1913 y 1929-1930. En Oakland, lograron una racha de tres títulos consecutivos (1972-1974) con jugadores como Reggie Jackson y Catfish Hunter.

Años ganados: 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989.

Temas Relacionados

MLBbéisbolestados-unidos-deportesmexico-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Donald Trump confirmó que se reunirá con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos mantendrá un encuentro con su par chino entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre

Donald Trump confirmó que se

El invierno bajo La Niña anticipa vórtices polares y un marcado descenso de temperaturas en Estados Unidos

El fenómeno climático influirá en amplias regiones del país, con un escenario dominado por contrastes extremos entre el norte y el sur

El invierno bajo La Niña

John Bolton, ex asesor de Donald Trump en seguridad nacional, fue acusado de compartir información clasificada y se presentó ante la justicia

Fue un funcionario de alto perfil durante el primer mandato del presidente republicano, pero renunció y escribió un polémico libro. Ahora está señalado por contarle secretos de Estado a integrantes de su familia

John Bolton, ex asesor de

Estos son los 10 nuevos cruceros que llegarán al puerto de Miami entre 2025 y 2026

El inicio de la temporada alta en el sur de Florida trajo consigo la presentación de nuevas naves de lujo y la proyección de un aumento en el flujo de visitantes durante los próximos meses

Estos son los 10 nuevos

El increíble reto de recorrer Nueva York a pie: casi 480 kilómetros en 30 días

Un neoyorquino puso a prueba sus límites al caminar exclusivamente durante un mes por la ciudad, enfrentando obstáculos, sacrificando reuniones y redescubriendo la naturaleza urbana hasta lograr una hazaña poco común en la vida moderna

El increíble reto de recorrer
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sturzenegger apuntó contra los empresarios

Sturzenegger apuntó contra los empresarios por la falta de avances en el cese laboral: “Les dimos la libertad y no hacen nada”

Dramático video: se cerró el ascensor, el perro quedó colgando y el final era inevitable... hasta que apareció un héroe

Receta de escalopes de pescado, rápida y fácil

El multimillonario Bryan Johnson reveló cuál es su comida favorita para alcanzar la longevidad

Mercados: las acciones y los bonos operan con mínimas variantes, pendientes del mercado cambiario

INFOBAE AMÉRICA
Ace Frehley, el genio detrás

Ace Frehley, el genio detrás del circo pirotécnico de Kiss

Cayó en Estados Unidos un presunto terrorista acusado de participar de la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023

La Fiscalía de Ecuador busca archivar una causa por presunto tráfico de influencias que salpica a Noboa

Donald Trump confirmó que se reunirá con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC en Corea del Sur

Las 13 mejores imágenes microscópicas premiadas por expertos en 2025

TELESHOW
Así fue el divertido cumpleaños

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini al revelar con quién está en pareja: “Este vestido es de mi suegra”

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”