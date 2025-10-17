Estados Unidos

Clima en Seattle: el reporte del estado del tiempo para este 18 de octubre

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Por Armando Montes

Guardar
Conoce cuáles serán las condiciones
Conoce cuáles serán las condiciones del clima para la ciudad (Reuters)

En los últimos años, más allá de consultar el pronóstico del tiempo para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo eventos deportivos.

Según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NOAA), para este 18 de octubre se estima que en Seattle  habrá temperatura máxima de 12 centigradosPara mañana se prevé un clima Lluvia. Temperatura constante alrededor de 12 grados Celsius. Viento del sur de 14 a 23 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h. La probabilidad de precipitación es del 100%. Nuevas cantidades de precipitación entre un cuarto y medio de pulgada posibles.

Y por la noche Lluvia. Máxima cerca de 60. Viento del sur suroeste alrededor de 13 mph, con ráfagas de hasta 21 mph. La probabilidad de precipitación es del 100%. Nuevas cantidades de precipitación de menos de una décima de pulgada posibles.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

Regularmente los veranos son suaves
Regularmente los veranos son suaves en Seattle que en otras partes de Estados Unidos (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La urbe está en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos de América, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la metrópoli más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El clima en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Una mujer y su perro
Una mujer y su perro aprovechan un espacio de sombra en Seattle, Washington (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Trump conmutó la pena del ex congresista republicano George Santos, condenado por fraude y robo de identidad

El presidente de Estados Unidos ordenó su liberación inmediata y alegó que había sido “terriblemente maltratado” en prisión. La medida reaviva el debate sobre el uso político de la clemencia presidencial

Trump conmutó la pena del

Clima en Columbus: probabilidades de lluvia y temperatura de mañana

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Columbus: probabilidades de

La serie documental de Victoria Beckham se posiciona entre las más vistas de Netflix EEUU

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

La serie documental de Victoria

Las series de Prime Video Estados Unidos que roban la atención HOY

Prime Video busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estas narrativas

Las series de Prime Video

Paramount+ Estados Unidos: Estas son las mejores series para ver hoy

Con estas historias, Paramount+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Paramount+ Estados Unidos: Estas son
ÚLTIMAS NOTICIAS
Horacio Rodríguez Larreta respaldó las

Horacio Rodríguez Larreta respaldó las candidaturas de Lousteau y Ocaña en la ciudad de Buenos Aires

El cambio climático podría intensificar los efectos del fenómeno de El Niño en América y Europa

Alejandro Fargosi: “El 27 de octubre el Gobierno va a estar fortalecido”

Un juez de Catamarca ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad a nivel nacional

Jornada financiera: los bonos de la deuda se hundieron 3% y subió el riesgo país

INFOBAE AMÉRICA
Hamas quiere mantener el control

Hamas quiere mantener el control de la seguridad en Gaza y se niega a desarmarse durante la transición acordada

User Summit 2025 reunió a expertos y usuarios de todo el mundo para imaginar el futuro de la movilidad

El cambio climático podría intensificar los efectos del fenómeno de El Niño en América y Europa

Cuándo la luna llena puede alterar el sueño y qué hacer para evitarlo, según investigaciones recientes

Los nuevos 60: los cambios en la dieta adulta que pueden agregar casi 10 años de vida

TELESHOW
Los emotivos mensajes que recibió

Los emotivos mensajes que recibió Marcos Ginocchio por su cumpleaños: la especial dedicatoria de sus padres

Wanda Nara agrandó la familia: la tierna foto con la que presentó al nuevo integrante

Guillermina Valdés recordó sus separaciones de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli: “He vivido caminos muy duros”

Las postales de la China Suárez en Turquía: paseo familiar y un regalo especial de Mauro Icardi

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento en el hospital: “Tenía el efecto de muchas drogas”