Prime Video Estados Unidos: Así quedo el top 10 de las mejores películas de la plataforma de streaming

Prime Video publicó su conteo con lo más visto en las películas de Estados Unidos, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Top de películas más reproducidas en Prime Video en Estados Unidos

1. Juego sucio (Play Dirty)

Mark Wahlberg en 'Juego sucio'

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

2. John Candy: I Like Me

"John Candy: I like me", se mete en el ranking de las mejores producciones para disfrutar en la plataforma en EEUU. (Prime Video)

Dirigida por Colin Hanks y producida por Ryan Reynolds, John Candy: I Like Me reúne a quienes mejor conocieron a John para contar su historia con emoción, a través de imágenes inéditas, entrevistas y material inédito. Un conmovedor homenaje a la vida, la carrera y el legado de uno de los actores más queridos de todos los tiempos.

3. Mantenimiento requerido (Maintenance Required)

"Mantenimiento requerido" se mete en el ranking de lo más visto en la plataforma en España. (Prime Video)

Charlie, la independiente dueña de un taller exclusivamente femenino, se ve obligada a reevaluar su futuro cuando una gran corporación de la competencia se instala enfrente. Buscando consuelo, recurre a un confidente en internet, sin saber que es Beau, el rival que amenaza su negocio. Mientras saltan chispas, tanto en internet como fuera de ella, la verdad amenaza con desbaratarlo todo.

4. Rescate Implacable (A Working Man)

Jason Statham regresa en el nuevo thriller de acción cargado de adrenalina de Amazon MGM Studios—del director de “Suicide Squad” y “The Beekeeper”—la historia de un hombre rudo de clase trabajadora que es arrastrado a la batalla una vez más: “Rescate Implacable”. (Crédito: Warner Bros)

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

5. Sin tiempo para morir

"Sin tiempo para morir" se mete en el quinto lugar del ranking estadounidense. (Prime Video/Europa Press)

En No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

6. SAQUON

"SAQUON" se mete en el ranking de las mejores películas en EEUU. (Prime Video)

Viaje de Saquon Barkley a la gloria de la Super Bowl con los Philadelphia Eagles, mostrando su capacidad de recuperación a través de lesiones y disputas contractuales como corredor de élite de la NFL y su carácter inquebrantable como un devoto padre, esposo y amigo.

7. Wicked

"Wicked" muestra la relación de la bruja Elphaba Thropp (Cinthya Erivo) y Glinda Upland,(Ariana Grande). (Youtube/Universal Pictures)

Cynthia Erivo, ganadora del Grammy, encarna a Elphaba, una joven marcada por su piel verde y por la inseguridad que le genera su diferencia, sin haber alcanzado todavía la conciencia de su auténtico poder.

Por su parte, la reconocida cantante Ariana Grande da vida a Glinda, una joven ambiciosa, popular y privilegiada que se encuentra en pleno proceso de autodescubrimiento. Wicked revela la historia no contada de las brujas de Oz.

8. El Grinch

'¡Como el Grinch robó la Navidad!' Adaptación cinematográfica del año 2000 con Jim Carrey interpretando al personaje. (Universal Studios)

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad.

Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre.

Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

9. Queen of Bones

"Queen of Bones" se cuela en el ranking de las mejores películas aclamadas en EEUU. (Prime Video)

Hermanos gemelos buscan respuestas sobre la muerte de su madre y su conexión con lo sobrenatural mientras viven en una granja remota con su padre en 1931 en Oregón.

10. Skyfall

"007: Skyfall", se mete en el ranking de las mejores producciones de la plataforma en España. (Prime Video)

En Skyfall, la lealtad de James Bond hacia M será puesta a prueba cuando el pasado de M vuelve para atormentarla. Su vida se verá en peligro, de modo que el agente 007 deberá localizar y eliminar la amenaza, sin importar el precio personal que tendrá que pagar.

Tras el fracaso de la última y fatídica misión de Bond y revelarse la identidad de varios agentes secretos en distintos puntos del planeta, la sede del MI6 es atacada, obligando a M a trasladar su agencia.

Debido a estos sucesos, su autoridad y posición se verán amenazados por Mallory, el nuevo Presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad. Ahora, el MI6 se enfrenta a amenazas tanto externas como internas por lo que M decide acudir al único aliado en quien puede confiar: Bond. El agente 007 desaparece en las sombras con una única aliada: la agente de campo Eve. Juntos le seguirán la pista al misterioso Silva.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Captura de pantalla/Amazon Prime Video)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.