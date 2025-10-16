Este es el pronóstico del clima para Nueva York durante el día de Acción de Gracias, según el Old Farmer’s Almanac

El aeropuerto JFK suele recibir la primera nevada del año en diciembre, según estimaciones climáticas recientes. (REUTERS/Bob Strong)

La expectativa sobre el clima durante el próximo feriado de Acción de Gracias crece entre los habitantes de Nueva York, tras la publicación del pronóstico del Old Farmer’s Almanac que anticipa condiciones meteorológicas alternas y posible nieve en noviembre de 2025.

Según el popular almanaque, en el noreste de Estados Unidos se prevé un clima más frío y seco de lo habitual para este otoño, lo que podría modificar los planes de viaje de miles de residentes y turistas.

USA Today detalló que, según el Old Farmer’s Almanac, el otoño de 2025 presentará temperaturas más cálidas que el promedio nacional en una buena parte del país, aunque en extensas zonas de Nueva York, los Apalaches y la región de los Grandes Lagos se pronostica un descenso térmico combinado con baja humedad.

“La semana de Acción de Gracias tendrá un mosaico de condiciones climáticas en Estados Unidos, con poca nieve en el norte, sol al este y lluvias en el oeste”, señala el informe del almanaque.

El oeste de Nueva York espera inviernos más templados, con hasta 323 centímetros de nieve, según el reporte meteorológico. (Scott Olson/Getty Images/AFP)

Planes de viaje

Para quienes planean viajar, la Asociación Americana del Automóvil (AAA) estima que 80 millones de estadounidenses recorrerán más de 80 kilómetros por carretera durante la festividad, una cifra que podría amplificarse si las condiciones climáticas resultan favorables.

El almanaque advierte que sus previsiones sirven como orientación general, pero recomienda consultar pronósticos locales en fechas cercanas al desplazamiento: “son perfectas para planificar, pero no reemplazan los pronósticos diarios locales”, se lee en el reporte recogido por USA Today.

En relación con las fechas típicas de la primera nevada en la región, la información del Northeast Regional Climate Center señala que en áreas como Binghamton la nieve suele registrarse desde el 1 de noviembre, en Syracuse a partir del 6 y en Buffalo desde el 7. En el aeropuerto JFK, el evento ocurre usualmente en diciembre, y en el Central Park de la ciudad de Nueva York, alrededor del 13 de ese mes.

La AAA estima que 80 millones de estadounidenses se desplazarán más de 80 kilómetros durante el feriado de Acción de Gracias. (Photo by Jason Connolly/AFP)

La proyección para la semana de Acción de Gracias de 2025 marca diferencias entre el norte y el sur de Nueva Inglaterra. “El noreste podrá experimentar temperaturas inferiores al promedio con posible nieve en el norte y cielos despejados en el sur”, señala el pronóstico. Las condiciones soleadas y secas estarán presentes en el corredor atlántico, que verá un descenso térmico hacia el jueves festivo.

Pronóstico nacional para el invierno

Al analizar el invierno 2025-2026, el Old Farmer’s Almanac anticipa una temporada “suavemente variable, con sectores donde será necesario prepararse para un frío inusual”. El informe apunta a un invierno más frío de lo normal particularmente en el centro y sur de Nueva York, mientras que sectores como el oeste del estado, la región de los Adirondacks, Hudson Valley y la zona metropolitana de Nueva York afrontarán temperaturas levemente superiores a la media histórica.

Respecto a las precipitaciones, el oeste de Nueva York tendrá un invierno templado, menos lluvia de la habitual y una cantidad de nieve cercana al promedio. En la zona nororiental del estado, el efecto será de un volumen de nevadas más liviano al acostumbrado, y la región del Southern Tier experimentará inviernos más fríos pero con menos acumulación de nieve.

El Central Park de Nueva York registró 33 centímetros de nieve en la temporada 2024-2025. (REUTERS/Adam Gray)

Para Nueva York y Long Island, se esperan temperaturas y niveles de humedad inferiores a la media y descenso en la cantidad de nevadas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los promedios históricos de nieve varían entre 64 y 79 centímetros en la ciudad de Nueva York, hasta 2,4 y 3,2 metros en las zonas occidental y central del estado. El balance reciente de 2024-2025 mostró 2,9 metros de nieve en Syracuse, 2,25 metros en Rochester, 1,96 metros en Buffalo y 33 centímetros en Central Par, según reportes meteorológicos.

El solsticio de invierno llegará el 21 de diciembre de 2025, marcando oficialmente el comienzo de la temporada fría y la jornada más corta del año para el hemisferio norte.

Con relación a la confiabilidad de las previsiones, el Old Farmer’s Almanac sostiene que su modelo de predicción se fundamenta en el análisis de actividad solar, patrones climáticos y meteorología avanzada, con una autoevaluación de precisión de “hasta un 80%”. “Las predicciones se apoyan en ciencia solar y atmosférica combinada con patrones históricos”, declaró el almanaque, según recoge USA Today.