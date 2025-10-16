Estados Unidos

Conoce el reporte del clima en Columbus para mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Por Armando Montes

La información del estado del tiempo es importante para planear tu día y evitar contratiempos que puedan afectar tus actividades (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima tiene un papel fundamental en la vida diaria, la vegetación y la fauna silvestre, influenciando actividades y comportamientos tanto humanos como naturales. Su estudio es esencial, ya que la intervención humana ha alterado los patrones naturales, generando cambios impredecibles en las temperaturas y fenómenos meteorológicos, sin importar la estación del año. Estos cambios pueden ser abruptos, afectando la estabilidad de las condiciones que solían ser más predecibles.

Contar con información actualizada sobre el pronóstico del tiempo es útil para evitar sorpresas y estar preparados ante posibles lluvias, vientos intensos o días extremadamente soleados. Estar informado ayuda a prevenir inconvenientes en la rutina diaria, además de permitir una mejor planificación de actividades al aire libre.

Por ello, compartimos el pronóstico del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mantenerse al tanto del estado del tiempo no solo es práctico, sino también necesario, especialmente en tiempos de variabilidad climática tan pronunciada, en los que un cambio de condiciones puede ocurrir de un momento a otro.

Habrá una posibilidad de lluvias después de las 2 a.m.

Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 10 grados Celsius (50 grados Fahrenheit).

El viento del sur soplará a aproximadamente 10 kilómetros por hora (6 mph).

La probabilidad de precipitación será del 30%.

Cómo estará el clima por la noche

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Habrá una posibilidad de lluvias antes de las 8 a.m. Se espera que el día sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 82 grados Fahrenheit (aproximadamente 28 grados Celsius). El viento soplará del sur a una velocidad de 6 a 13 mph (9 a 21 km/h). La probabilidad de precipitación es del 30%.

Esta noche, se anticipa que las temperaturas bajen y el cielo podría estar parcialmente nublado.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del jueves, 16 de octubre de 2025

El estado del tiempo en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Craig Ruttle)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

