Clima Reston mañana: lo que necesitas saber sobre el estado del tiempo de este miércoles 15 de octubre

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de repente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Ricardo Piña

Se espera que este miércoles
Se espera que este miércoles en Reston, el cielo esté despejado, proporcionando un clima templado y caluroso. (Wikimedia)

El reciente cambio climático provoca que, independientemente de la estación, primavera, verano, otoño o invierno, una jornada soleada pueda transformarse en tormenta en cuestión de instantes.

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Clima durante el día y por la noche

Los residentes de Reston, podrán
Los residentes de Reston, podrán disfrutar de un clima que permita las actividades al aire libre. (Wikimedia)
  • El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 43 grados Fahrenheit (6 grados Celsius). Se espera un viento del norte de aproximadamente 9 millas por hora (14 kilómetros por hora).
  • Se espera que esta noche el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius).
  • Habrá un viento del norte de 8 a 13 millas por hora (13 a 21 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 millas por hora (35 kilómetros por hora).
  • A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente fresco y agradable.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 14 de octubre a las 7:52 pm EDT.

El clima en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La mejor temporada del año para visitar Reston en Virginia

Entérate de cual es la
Entérate de cual es la mejor temporada del año para visitar Reston en Virginia. (Wikimedia)

Julio es el mes más cálido en Reston, Virginia, con máximas promedio de 30 °C y mínimas de 19 °C.

La temporada de calor se extiende del 30 de mayo al 16 de septiembre, con temperaturas máximas diarias normalmente superiores a los 26 °C, condiciones óptimas para actividades al aire libre, especialmente desde principios de junio hasta principios de julio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre, según la puntuación de turismo.

La temporada de frío tiene lugar del 1 de diciembre al 3 de marzo. Durante este periodo, las temperaturas máximas diarias no suelen superar los 11 °C. El mes de enero destaca como el más frío, con mínimas promedio de -4 °C y máximas de 6 °C.

A lo largo del año, el clima en Reston presenta veranos cálidos y húmedos, inviernos fríos y nevosos, y cielos parcialmente nublados, con temperaturas anuales que oscilan habitualmente entre -4 °C y 30 °C, siendo poco frecuente que desciendan por debajo de -1 °C o superen los 34 °C.

