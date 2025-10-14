Estados Unidos

Clima en San Antonio mañana: conoce el pronóstico completo para este martes 14 de octubre en Texas

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Por Ricardo Piña

Para este lunes, se espera
Para este lunes, se espera que los residentes de San Antonio, puedan disfrutar de un cielo despejado con temperaturas templadas y calurosas. (Wikimedia)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de San Antonio, Texas, se basa en los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y puede ayudarte a definir la vestimenta para mañana.

¿Cuál será el estado del tiempo durante el día y por la noche?

Esa noche en San Antonio,
Esa noche en San Antonio, el clima será adecuado para realizar actividades al aire libre. (Wikimedia)
  • El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius).
  • Se espera que el viento sea calmado, lo que proporcionará una sensación de tranquilidad en el ambiente.
  • Durante el día, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por fuertes vientos ni precipitaciones.
  • Se espera que esta noche sea soleada, con una temperatura máxima cercana a los 91 grados Fahrenheit (32 grados Celsius).
  • El viento será tranquilo, cambiando a una brisa del este-noreste alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) por la tarde.
  • A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 13 de octubre a las 6:51 p. m. CDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

El clima de San Antonio varía según la estación, lo que permite a los viajeros elegir el periodo que mejor se adapte a sus preferencias

La primavera se vuelve una
La primavera se vuelve una temporada con alta afluencia de visitantes debido a su clima. (REUTERS/Jordan Vonderhaar)

Cada estación en San Antonio ofrece opciones adecuadas a diferentes preferencias, ya sea por la tolerancia al calor o el tipo de experiencias buscadas, lo que hace posible ajustar el itinerario según las condiciones meteorológicas y los intereses de los visitantes.

El Museo Witte, enfocado en historia natural y ciencia, se presenta como una alternativa ideal durante los días de lluvia en San Antonio, ya que ofrece actividades bajo techo hasta que el clima mejore. Cuando las condiciones lo permiten, las excursiones a los sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permiten explorar la historia local, especialmente en primavera, cuando la temperatura es templada.

La estación primaveral concentra el mayor número de visitantes, en parte por sus días soleados y agradables, con medias diarias cercanas a los 30 °C (87 °F) y mínimas de 14 °C (58 °F), sobre todo en marzo y abril. En estos meses es recomendable llevar chaquetas ligeras y suéteres nocturnos, además de impermeables, ya que la posibilidad de lluvias aumenta, particularmente en mayo.

Durante el verano, la atmósfera animada de los barrios vaqueros y la oferta de parques urbanos se complementan con temperaturas que alcanzan los 35 °C y altos niveles de humedad, lo que incrementa la sensación de calor. Las lluvias suelen ser frecuentes en mayo y a comienzos de junio, pero las condiciones secas predominan en julio y agosto. Para estos meses, resulta aconsejable vestir ropa liviana, usar gafas de sol y aplicar protector solar para disfrutar de lugares como las Cavernas Natural Bridge o realizar caminatas tranquilas por el río.

