Clima en Columbus: probabilidades de lluvia y temperatura de mañana

El clima tiene un papel fundamental en la vida diaria, la vegetación y la fauna silvestre, influenciando actividades y comportamientos tanto humanos como naturales. Su estudio es esencial, ya que la intervención humana ha alterado los patrones naturales, generando cambios impredecibles en las temperaturas y fenómenos meteorológicos, sin importar la estación del año. Estos cambios pueden ser abruptos, afectando la estabilidad de las condiciones que solían ser más predecibles.

Contar con información actualizada sobre el pronóstico del tiempo es útil para evitar sorpresas y estar preparados ante posibles lluvias, vientos intensos o días extremadamente soleados. Estar informado ayuda a prevenir inconvenientes en la rutina diaria, además de permitir una mejor planificación de actividades al aire libre.

Por ello, compartimos el pronóstico del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mantenerse al tanto del estado del tiempo no solo es práctico, sino también necesario, especialmente en tiempos de variabilidad climática tan pronunciada, en los que un cambio de condiciones puede ocurrir de un momento a otro.

El clima será mayormente claro, con una temperatura mínima alrededor de 44 grados Fahrenheit (6 grados Celsius).

Se espera un viento del norte de 3 a 8 millas por hora (5 a 13 kilómetros por hora).

Estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

El clima para esta noche será mayormente despejado, con una temperatura alta cercana a 67 grados Fahrenheit (aproximadamente 19 grados Celsius).

Se espera un viento del noreste de 3 a 6 mph (de 5 a 10 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del martes, 14 de octubre de 2025

Condiciones meteorológicas en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Wong Maye-E)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco.

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.