Una aeronave se estrelló contra una autopista en Massachusetts dejando dos muertos y un herido

Una aeronave se estrelló y ardió en la mediana de una autopista en Dartmouth, Massachusetts, dejando dos muertos y un herido, según confirmaron organismos oficiales. El siniestro obligó a cerrar en ambos sentidos la Interestatal 195, generando importantes desvíos y complicaciones en la circulación de la zona sur del estado.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía Estatal de Massachusetts, el accidente se produjo alrededor de las 8:15 de la mañana del lunes 13 de octubre. La aeronave, un Socata TBM-700 de un solo motor y tipo turbopropulsor, había partido esa mañana desde el Aeropuerto Regional de New Bedford y, según las primeras hipótesis, intentaba regresar al aeródromo en el momento del impacto.

El choque, que se registró en las inmediaciones de la salida 22 de la Interestatal 195, causó la muerte de sus dos ocupantes. Un tercer afectado, un automovilista que transitaba por la vía, resultó herido y fue trasladado al St. Luke’s Hospital.

Las autoridades no han divulgado aún la identidad de las víctimas, ya que continúan notificando a los familiares directamente involucrados. La Policía Estatal declinó dar detalles sobre el estado de salud del herido, mientras que el canal WCVB de Boston informó que su pronóstico se mantiene reservado.

Imágenes captadas por testigos muestran una espesa columna de humo saliendo de los restos calcinados de la nave y un automóvil blanco seriamente dañado en el costado de la mediana, cerca de la estructura metálica donde se produjo el impacto.

El Departamento de Transporte de Massachusetts confirmó que la autopista continúa cerrada en ambos sentidos a la altura del accidente y no proporcionó ninguna estimación sobre la reapertura del tránsito.

En un comunicado recogido por Newsweek, la Policía Estatal precisó que “no hay sobrevivientes en la aeronave” y dedicó palabras de condolencia a las familias afectadas. “Ofrecemos nuestras condolencias a sus familias y seres queridos”, declaró el vocero Tim McGuirk.

Los motivos del accidente permanecen desconocidos. Según recogió The New York Times, el área experimentó condiciones climáticas adversas producto de un nor’easter, que provocó lluvia y ráfagas fuertes durante la madrugada.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que en la zona había vientos entre 48 y 64 kilómetros por hora durante las horas previas. Para el momento del siniestro, persistía una lluvia leve y viento moderado.

El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó que ya ha comenzado las investigaciones para determinar la causa y circunstancias en que ocurrió el accidente. Sin embargo, en declaraciones reproducidas por The New York Times, el organismo aclaró que no podrá ofrecer información adicional mientras prosiga la paralización parcial de la administración pública.

La Administración Federal de Aviación (FAA) también participa de la pesquisa y se espera que ambas instituciones trabajen de manera conjunta durante los próximos días. Algunos funcionarios consultados por medios estadounidenses indicaron que la tripulación no presentó un plan de vuelo ni lista de pasajeros antes del despegue desde el New Bedford Regional Airport.

CBS Boston reportó que el avión cayó repentinamente sobre la mediana cubierta de césped y se incendió tras el impacto. Las autoridades cortaron los accesos a la autopista I-195 y recomendaron a la población buscar rutas alternativas. “Pedimos a los conductores evitar la zona y atender las indicaciones de los servicios de emergencia”, instó el Departamento de Transporte a través de su cuenta oficial en redes sociales.

Dartmouth se encuentra a unos 92 kilómetros al sur de Boston y a 48 kilómetros al sureste de Providence, Rhode Island, en una región densamente transitada dentro del corredor del noreste estadounidense.

Por el momento, la identidad de las víctimas y otros detalles sobre el vuelo continúan bajo reserva de las autoridades, a la espera de avances en la investigación liderada por la NTSB y la FAA. El restablecimiento del tráfico en la zona y la publicación de más información quedarán sujetos a los avances de la pesquisa y a la coordinación de los equipos de emergencia.