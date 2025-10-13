Tormentas extremas dejan desaparecidos y víctimas mortales en Alaska y la Costa Este de Estados Unidos

El mal clima durante el fin de semana provocó diversos estragos en varias zonas de Estados Unidos. (AP Photo/Allison Joyce)

Al menos 30 personas fueron rescatadas y otras tres permanecen desaparecidas en el oeste de Alaska tras el paso de los remanentes del tifón Halong, que ocasionaron vientos de fuerza huracanada e inundaciones capaces de arrastrar viviendas en varias comunidades costeras, informaron las autoridades. Las labores de rescate se desplegaron principalmente en las localidades de Kipnuk y Kwigillingok, donde la situación fue especialmente crítica por el aislamiento geográfico y el escaso acceso vial, según reportó Jeremy Zidek, portavoz de la División de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del estado de Alaska.

Zidek detalló que se recibieron informes según los cuales casas completas quedaron a la deriva y había personas en su interior cuando fueron arrastradas por las aguas. En Kwigillingok, los rescatistas lograron salvar a 18 personas, mientras que seguían buscando a tres más. En Kipnuk, al menos 16 personas fueron rescatadas y se reportaron casos adicionales de desaparecidos de forma indirecta. Las operaciones continuaron durante la noche, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitieran.

Carolina del Norte fue uno de los estados más afectados por las recientes tormentas. (AP Photo/Allison Joyce)

De acuerdo con Coastal Villages Region Fund, cerca de 600 personas de Kipnuk y alrededor de 300 habitantes de Kwigillingok buscaron refugio en escuelas locales. Estas poblaciones forman parte de una de las zonas más remotas de Estados Unidos, donde existen pocas carreteras y los habitantes suelen desplazarse a través de pasarelas elevadas, botes o motonieves, señaló Zidek. El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, subrayó en un comunicado que se harían todos los esfuerzos posibles para asistir a los afectados y aseguró que la ayuda ya se encontraba en camino.

Fuertes vientos y lluvias en la Costa Este

Los efectos de la tormenta también alcanzaron la Costa Este, donde el clima extremo cobró la vida de una mujer de 76 años en Nueva York. De acuerdo con el Departamento de Edificios de la ciudad, la víctima fue golpeada por un panel solar desprendido de la estructura superior de un estacionamiento, el cual fue desplazado por vientos lo suficientemente intensos para lanzarlo a unos seis metros de distancia.

Se espera que las lluvias continúen en los próximos días por lo que se les pide a los habitantes de zonas riesgosas extremar precauciones. (AP Photo/Allison Joyce)

En el estado de Carolina del Norte, la oficina del sheriff del condado de Dare informó a través de redes sociales sobre el desbordamiento del océano, que cubrió la carretera 12 cerca de Buxton. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte trabajó en el despeje de la vía, que permaneció cerrada tanto en Ocracoke como en Hatteras. Las recientes tormentas han dañado diversas viviendas costeras; una de las casas en Buxton perdió parte de sus cimientos el domingo y se encontraba en riesgo inminente de colapso.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de inundaciones costeras significativas en sectores del Atlántico medio, en especial desde Virginia hasta Nueva Jersey, debido al oleaje elevado, los vientos intensos y las mareas altas. La crecida máxima se esperaba para el lunes por la tarde. El temporal, clasificado como nor’easter, provocó también la cancelación del Desfile del Día de Colón en Nueva York y generó más de 380 cancelaciones y 2.780 retrasos en vuelos en Estados Unidos, afectando mayormente a los aeropuertos de Boston y LaGuardia en Nueva York.

Además de inundaciones y destrucción de propiedades, las fuertes lluvias provocaron retrasos en vuelos para cientos de viajeros. (AP Photo/Allison Joyce)

Preparativos ante deslizamientos en California y búsqueda en Arizona

En California, los equipos de emergencia desplegaron helicópteros y maquinaria pesada en las regiones afectadas anteriormente por incendios forestales. El objetivo fue asegurar una rápida respuesta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra y flujos de escombros que podrían producirse con las lluvias intensas previstas hasta el martes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una vigilancia de inundaciones para gran parte del sur del estado y anticipó la caída de hasta 3 pies [1 metro] de nieve en sectores de la Sierra Nevada.

En el área metropolitana sur de Phoenix, los rescatistas mantenían la búsqueda de un hombre cuyo camión fue arrastrado por las aguas el domingo en la madrugada. Las autoridades hallaron el vehículo, pero la localización del conductor seguía pendiente. Mientras tanto, Nueva Jersey y ocho condados del sur del estado de Nueva York permanecían bajo declaración de emergencia, en tanto que en Delaware la Guardia Nacional del estado fue activada por el aumento del nivel de las aguas y los fuertes vientos. En la localidad de Bowers Beach, se emitió una orden de evacuación voluntaria debido al desbordamiento del río Murderkill en su desembocadura a la bahía de Delaware.