Estados Unidos

Top de las mejores películas de Prime Video en Estados Unidos

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Por Infobae Noticias

Guardar
Esta plataforma está disponible en
Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Prime Video dio a conocer su lista con las películas más populares del momento en Estados Unidos confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

Ranking de películas más populares en Prime Video en Estados Unidos

1. SAQUON

Viaje de Saquon Barkley a la gloria de la Super Bowl con los Philadelphia Eagles, mostrando su capacidad de recuperación a través de lesiones y disputas contractuales como corredor de élite de la NFL y su carácter inquebrantable como un devoto padre, esposo y amigo.

2. Juego sucio (Play Dirty)

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

3. Se requiere mantenimiento (Maintenance Required)

Charlie, la independiente dueña de un taller exclusivamente femenino, se ve obligada a reevaluar su futuro cuando una gran corporación de la competencia se instala enfrente. Buscando consuelo, recurre a un confidente en internet, sin saber que es Beau, el rival que amenaza su negocio. Mientras saltan chispas, tanto en internet como fuera de ella, la verdad amenaza con desbaratarlo todo.

4. John Candy: I Like Me

Dirigida por Colin Hanks y producida por Ryan Reynolds, John Candy: I Like Me reúne a quienes mejor conocieron a John para contar su historia con emoción, a través de imágenes inéditas, entrevistas y material inédito. Un conmovedor homenaje a la vida, la carrera y el legado de uno de los actores más queridos de todos los tiempos.

5. Sin tiempo para morir

En No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

6. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

7. Diablo

8. Queen of Bones

Hermanos gemelos buscan respuestas sobre la muerte de su madre y su conexión con lo sobrenatural mientras viven en una granja remota con su padre en 1931 en Oregón.

9. Casino Royale

La primera misión del agente británico James Bond (Daniel Craig) como agente 007 lo lleva hasta Le Chiffre (Mads Mikkelsen), banquero de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red terrorista, Bond debe derrotarlo en una arriesgada partida de póquer en el Casino Royale. Al principio a Bond le disgusta Vesper Lynd (Eva Green), la hermosa oficial del Tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse juntos de los mortales ataques de Le Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua.

10. Tremors

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense
Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.

Temas Relacionados

Prime VideoStreamingpelículasestados-unidos-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Paramount+: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Estados Unidos

El boom de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Paramount+ no se quiere quedar atrás

Paramount+: Así quedo el top

Top de Netflix en Estados Unidos: Estas son las películas más vistas en la plataforma

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Top de Netflix en Estados

Filmes para ver esta noche en Hulu Estados Unidos

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Filmes para ver esta noche

Texas: Cuál será el estado del tiempo de San Antonio para mañana lunes 13 de octubre

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Texas: Cuál será el estado

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este lunes 13 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Caputo dijo que EEUU

Luis Caputo dijo que EEUU podría intervenir también en el mercado del dólar financiero y del dólar futuro

Sergio Massa viajó a Santa Fe y se reunió con Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria que compite contra dos oficialismos

Caputo descartó una dolarización y aseguró que EEUU “está dispuesto a seguir comprando pesos”

Por qué los glaciares podrían empezar a derretirse más rápido en la próxima década, según científicos

Estilo “showgirl”: cómo las celebridades lideran el regreso de la moda exuberante en alfombras rojas

INFOBAE AMÉRICA
Violentos choques entre manifestantes y

Violentos choques entre manifestantes y policías en una nueva jornada del paro indígena en Ecuador

El jefe del Estado Mayor de Israel calificó como un “fracaso devastador” el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron presentó al nuevo gobierno, el segundo en una semana

EEUU exigió al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente

Malba anunció dos nuevas exposiciones centradas en el arte brasileño y caribeño

TELESHOW
Benicio, el hijo menor de

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”

Felipe, el hijo de Flor Peña, celebró sus 8 años: el festejo familiar en Salta entre bailes con la actriz y chocotorta

Juana Repetto habló sobre la soledad en su tercer embarazo: “Tengo que aprender a pedir ayuda”

Nico Vázquez, en medio de los rumores de romance con Dai Fernández: “Nuestro vínculo no tiene título, es algo de días”