Estados Unidos

EEUU: el pronóstico del tiempo para Los Ángeles este 13 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Los Ángeles este lunes:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se estima que en Los Ángeles habrá un 25% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22 centígrados y una mínima de 14°. La nubosidad será del 83% y por la noche habrá una probabilidad del 99% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Los Ángeles (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de Estados Unidos en la costa con el Océano Pacífico, Los Ángeles es la ciudad más poblada de California y la segunda en todo el país, solo por detrás de Nueva York.

El clima en Los Ángeles presenta una peculiar combinación de mediterráneo con semiárido cálido. El primero se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos; mientras que el segundo tiene escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

En tanto, en esta ciudad estadounidense, el estado del tiempo es seco y con precipitaciones en invierno, un verano fresco y un invierno templado para las zonas más cercanas a la costa.

En Los Ángeles el mes más caluroso suele ser agosto, mientras que el más frío en diciembre.

Las lluvias ocurren mayormente en invierno y primavera, siendo febrero el más lluvioso. En tanto, las nevadas no son algo común en la ciudad californiana.

(Reuters)
(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos posee de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaLos Ángelesestados-unidos-noticiasclima eeuuEstados UnidosNoticias

Últimas Noticias

Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Nueva York este 13 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en EEUU: temperatura y

EEUU: las predicciones del tiempo en Houston este 13 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

EEUU: las predicciones del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Dallas

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Conoce el clima de este día en Washington D. C.

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Miami este lunes 13 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este
ÚLTIMAS NOTICIAS
Donald Trump habla ante el

Donald Trump habla ante el Parlamento de Israel en un día histórico: “Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza”

Progreso tecnológico y destrucción creativa: quienes son los ganadores del Nobel de Economía 2025 y cuáles fueron sus aportes

Tras las fuertes lluvias, cómo estará el tiempo en el AMBA durante el inicio de la semana

La emoción de un familiar de Eitan Horn tras su liberación: “Es todo lo que esperamos durante estos dos años”

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Jujuy

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay: el gobierno reunió los

Uruguay: el gobierno reunió los votos en el Parlamento para aprobar impuestos a las compras por TEMU

Netanyahu: “Donald Trump es el mayor amigo de Israel que haya habido en la Casa Blanca”

Progreso tecnológico y destrucción creativa: quienes son los ganadores del Nobel de Economía 2025 y cuáles fueron sus aportes

Las primeras imágenes de los 20 rehenes israelíes vivos liberados por Hamas

El premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

TELESHOW
Julieta Ortega contó el motivo

Julieta Ortega contó el motivo de salud por el que Palito tuvo que suspender su show en Paraná

Soledad Pastorutti celebró su cumpleaños por partida doble: show a sala llena y la icónica visita de Mirtha Legrand

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez