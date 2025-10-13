Estados Unidos

Clima en Reston: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del clima para las siguientes horas en la ciudad de Reston. en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera una llovizna intermitente con posibilidad de chubascos antes de la medianoche y luego una probabilidad de chubascos, principalmente entre la medianoche y las 2 a.m. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 54 grados Fahrenheit (12 grados Celsius). Habrá un viento del norte de 10 a 13 mph (16 a 21 km/h), con ráfagas que alcanzarán hasta 22 mph (35 km/h). La probabilidad de precipitación será del 30%.

¿Cuál será el clima por la noche?

Esta noche, el cielo estará mayormente nublado, pero gradualmente se volverá soleado, con una temperatura máxima cercana a los 71 grados Fahrenheit (21 grados Celsius). Se espera un viento del norte de 11 a 13 mph (18 a 21 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 mph (35 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 12 de octubre 7:52 pm EDT.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

