Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Dallas

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad.

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este 13 de octubre en Dallas.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 33 grados, la probabilidad de lluvia será del 3%, con una nubosidad del 18%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura llegará a los 20 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 6%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Dallas

Ubicada al sur de los Estados Unidos, la ciudad de Dallas se encuentra al noroeste del estado de Texas, en el condado homónimo.

El clima en la ciudad texana es principalmente subtropical húmedo, lo que significa que sufre de inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, más una temporada de lluvia bien repartidas a lo largo del año.

Las temperaturas más cálidas se registran en julio y agosto, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima helado predomina, con temperaturas cercanas a los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias en Dallas regularmente es en mayo.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos posee de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

